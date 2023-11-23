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Взрыв на границе США мог произойти из-за неосторожности водителя
Неосторожное вождение могло стать причиной взрыва автомобиля на Радужном мосту на границе США и Канады.
Взрыв автомобиля на Радужном Мосту через реку Ниагара, соединяющим США и Канаду, мог произойти по причине неосторожных действий водителя, - передает РЕН ТВ со ссылкой на агентство Reuters.
"Взрыв, согласно предварительным оценкам, произошел из-за неосторожного водителя, чьи действия повлекли аварию и пожар", - сообщает издание со ссылкой на собственные источники.
22 ноября на Радужном мосту в районе Ниагарского водопада, находящегося на границе между США и Канадой, произошел мощный взрыв автомобиля. На видеозаписях с места происшествия видно, как машина въехала на мост и разогналась до высокой скорости. Затем она наехала на бордюр, перевернулась и взорвалась.
В результате погибли два человека, находившиеся в машине. Также при взрыве пострадал один пограничник. Власти США заявили об отсутствии признаков теракта, взрывных веществ на месте происшествия не обнаружено. Полиция ведет поиск второй машины, люди в которой могут быть причастны к взрыву.
Несмотря на то, что теракт не является основной версией случившегося, в качестве мер предосторожности было принято решение перекрыть все четыре моста через Ниагару, а также остановить работу близлежащего международного аэропорта.
"Взрыв, согласно предварительным оценкам, произошел из-за неосторожного водителя, чьи действия повлекли аварию и пожар", - сообщает издание со ссылкой на собственные источники.
22 ноября на Радужном мосту в районе Ниагарского водопада, находящегося на границе между США и Канадой, произошел мощный взрыв автомобиля. На видеозаписях с места происшествия видно, как машина въехала на мост и разогналась до высокой скорости. Затем она наехала на бордюр, перевернулась и взорвалась.
В результате погибли два человека, находившиеся в машине. Также при взрыве пострадал один пограничник. Власти США заявили об отсутствии признаков теракта, взрывных веществ на месте происшествия не обнаружено. Полиция ведет поиск второй машины, люди в которой могут быть причастны к взрыву.
Несмотря на то, что теракт не является основной версией случившегося, в качестве мер предосторожности было принято решение перекрыть все четыре моста через Ниагару, а также остановить работу близлежащего международного аэропорта.