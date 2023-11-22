В Липецке сбили 9-летнюю девочку и 54-летнюю женщину

Девочка доставлена в больницу, женщине госпитализация не понадобилась.

Утром 21 ноября в Липецке под колеса автомобилей попали два человека.



Первая такая авария случилась около восьми часов утра на улице Циолковского, где 42-летний водитель «Рено» сбил 54-летнюю женщину. Попадавшей под автомобиль женщине оказали медицинскую помощь и после оказания помощи отпустили домой.



Через час во дворе на улице Загородной 38-летний водитель «УАЗа» допустил наезд на 9-летнюю школьницу. Девочка госпитализирована.



Вчера автоинспекторы зарегистрировали на дорогах области 28 столкновений автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.



«21 ноября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1461 нарушение правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли двух водителей, за неиспользование ремней безопасности – 4170.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксирован 1191 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.



