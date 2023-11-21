Происшествия

сегодня, 09:44

Обманувшая четверых пенсионеров «сотрудница пенсионного фонда» предстанет перед судом

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#кража #мошенничество

Она меняла настоящие купюры на «Билеты Банка приколов».

Обманувшая четверых пенсионеров 60-летняя жительница Краснодарского края предстанет перед судом. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в июле в Елецком районе у 84-летней пенсионерки под предлогом выдачи надбавки к пенсии в тысячу рублей «сотрудница пенсионного фонда» похитила 9 тысяч рублей.

«Гостья отметила, что у неё есть только 5-тысячные купюры, и попросила сдачу. Пенсионерка принесла кошелёк и отдала 4 тысячи рублей, а после доверчивая женщина разменяла еще одну ненастоящую купюру по просьбе мошенницы. Только после ухода «сотрудницы пенсионного фонда» она заметила, что получила «Билет Банка приколов», — рассказали в полиции.

В целях конспирации обвиняемая передвигалась на автомобиле без государственных номерных знаков. Но оперативники установили её маршрут.

Всего в ходе следствия полицейскими установлена причастность злоумышленницы к пяти эпизодам преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», частями 1 и 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Общая сумма ущерба составила более 83 тысяч рублей.

«Сотруднице пенсионного фонда» теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
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#кража #мошенничество

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