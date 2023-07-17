«Сотрудница пенсионного фонда» поменяла пенсионерке деньги на два «Билета Банка приколов»

Установлена причастность злоумышленницы ещё к трём эпизодам преступлений, а общая сумма ущерба составила более 44 тысяч рублей.

В Елецком районе в полицию обратилась 84-летняя пенсионерка. К ней в дом пришла пришла женщина, представившаяся сотрудницей пенсионного фонда, и сообщила, что ей положена надбавка к пенсии в 1000 рублей, и похитила у неё 9 тысячи рублей.



«Гостья отметила, что у неё в наличии есть только 5-тысячные купюры, и попросила сдачу. Пенсионерка принесла кошелёк и отдала 4 тысячи рублей. После этого «сотрудница пенсионного фонда» попросила разменять деньги для соседей, и пенсионерка разменяла ещё 5 тысяч. Только после ухода гостьи она заметила, что получила сувенирные открытки с надписью «Билет Банка приколов», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимую 60-летнюю жительницу Краснодарского края. В целях конспирации она передвигалась на автомобиле без государственных номерных знаков, но был установлен маршрут её передвижения.



«В настоящее время установлена причастность злоумышленницы ещё к трём эпизодам преступлений. У одной из потерпевших «гастролёрша» похитила из кошелька 21 500 рублей. Общая сумма ущерба по всем эпизодам составила более 44 тысяч рублей», - добавляют в полиции.



Возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 2 статьи 158 (кража) и части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).