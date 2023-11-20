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Алкоголь и табак позволят покупать без паспорта по биометрии в 2024 году

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Центр биометрических технологий (ЦБТ) заинтересован в развитии сервиса подтверждения возраста для категоризированных товаров (алкоголя и продукции, содержащей никотин). Об этом «Известиям» рассказал гендиректор компании (совместное предприятие Ростелекома, ЦБ и Росимущества) Владислав Поволоцкий. Он подчеркнул: запустить сервис планируется уже в 2024 году.

«Сложности возникают, когда вы начинаете покупать товары с возрастным ограничением. Сейчас никто еще не смог внедрить альтернативу человеку», — пояснил эксперт.

Возможность подтвердить возраст в магазине с помощью слепка лица будет у граждан, которые сдали данные в Единую биометрическую систему (ЕБС), уточнил Поволоцкий. Подойдет даже упрощенная биометрия (чтобы получить ее, достаточно сделать селфи в приложении «Госуслуги Биометрия» и иметь подтвержденную учетную запись на госпортале). Помимо того, для доступа к сервису потребуется подтвержденный «Цифровой профиль».

«Мы заинтересованы в идентификации покупателей по цифровому паспорту и считаем этот способ наиболее перспективным сегодня в части верификации возраста», — сообщили в пресс-службе «Магнита».

Головная компания сетей «Перекресток» и «Пятерочка», X5 Group, планирует реализовать технологию подтверждения возраста на кассах самообслуживания, сообщил «Известиям» вице-президент компании Станислав Богданов. Однако окончательное решение будет зависеть от итоговых параметров подключения сети к ЕБС, стоимости операций по проверке возраста, а также формата взаимодействия с согласиями на обработку персональных данных.

Массовое внедрение сервиса потребует времени для настройки терминалов и касс самообслуживания, а также интеграции информационных систем, пояснили «Известиям» в пресс-службе ЦБТ. Тем не менее, значительная часть торговых точек уже оборудована устройствами, позволяющими прово
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