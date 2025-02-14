На трассе Курск — Воронеж «Нива» врезалась в прицеп грузовика из Лебедяни

Водитель «Нивы» госпитализирован.

Рано утром 13 февраля на трассе Курск-Воронеж»28-летний водитель «Нивы», выезжая с второстепенной дороги, не представил преимущество грузовику «Ситрак» из Лебедяни, врезался в его прицеп.Водитель «Нивы» госпитализирован с травмами.— По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, — сообщили в ГУМВД России по Воронежской области.