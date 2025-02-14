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47 минут назад
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На трассе Курск — Воронеж «Нива» врезалась в прицеп грузовика из Лебедяни

Водитель «Нивы» госпитализирован.

Рано утром 13 февраля на трассе Курск-Воронеж»28-летний водитель «Нивы», выезжая с второстепенной дороги, не представил преимущество грузовику «Ситрак» из Лебедяни, врезался в его прицеп.

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Водитель «Нивы» госпитализирован с травмами.

— По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, — сообщили в ГУМВД России по Воронежской области.
ДТП
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Шурик
33 минуты назад
Что то зачастили легковушки догонять грузовики на дороге.
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да уж
34 минуты назад
Теперь молоко прокиснет.
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Резидент
34 минуты назад
Прям стало интересно с какой скоростью нива двигалась, что у кузова авто не осталось целых элементов?
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Резиденту
17 минут назад
"Рано утром 13 февраля на трассе Курск-Воронеж»28-летний водитель «Нивы», выезжая с второстепенной дороги, не представил преимущество грузовику «Ситрак» из Лебедяни, врезался в его прицеп." Не тупи.
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