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В рубашке родился — водитель внедорожника въехал под манипулятор и получил только легкие травмы
Происшествия
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47 минут назад
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На трассе Курск — Воронеж «Нива» врезалась в прицеп грузовика из Лебедяни
Водитель «Нивы» госпитализирован.
Водитель «Нивы» госпитализирован с травмами.
— По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, — сообщили в ГУМВД России по Воронежской области.
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