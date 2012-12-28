Ушат холодной воды от аутсайдера

Главный тренер с трудом сумел подобрать слова, чтобы описать потерю важнейших очков на выезде.

У липчан мяч престижа на счету Ильи Андреева, распечатавшего ворота лишь на последрней минуте. У хозяев отличился Александр Дунец, ещё недавно выступавший за липецкую команду. В довершение бед на 35-й минуте красную карточку заработал липецкий вратарь Александр Бойцов.









Удаление Бойцова

Липчанам поначалу везло: на исходе 2-й минуты игрок «Сибиряка» Сергей Фирсов оформил автогол, а на 9-й «наше всё» в атаке темнокожий Янник Сомплей удвоил преимущество Липецка – 2:0.









Даже "дубль" африканца не помог во второй игре

И во втором тайме игра продолжилась в режиме «перестрелки». На 36-й минуте Исмаил Гибадуллин вывел нашу команду вперёд – 5:4, но спустя 25 секунд (!) Никита Анисимов сравнял счёт, а ещё через 40 секунд Дмитрий Леготин забил победный гол хозяев – 6:5.









Хозяева забивают...













... Крайний слева вратарь "Сибиряка" Ярослав Плево, который тоже раньше играл в Липецке

- Соперник готов отдать очень многое, многим готов жертвовать. Они были быстрее, мобильнее, злее, катились, прыгали, бились, сражались. Это битва, это борьба. Нам и вчера, и сегодня не хватало ни быстроты, ни свежести, ни дисциплины. Играть в обороне, так легко пропуская мячи.... Не понимаю, когда у тебя такая задача, ты позволяешь сопернику, который в целом турнирной задачи не решает, превзойти тебя в желании. Очень больно и обидно, – эмоционально прокомментировал поражения главный тренер липчан Руслан Алекберов.











На нашего тренера было больно смотреть





Визит в гости в Новосибирск липецкая команда по мини-футболу будет вспоминать с содроганием. Несмотря на то, что «Сибиряк» занимает последнее место в Суперлиге и подошёл к матчам после серии поражений, оба матча остались за хозяевами.Местная команда, которую тренирует экс-игрок липецкого «Энеркома» Сергей Покотыло, первый матч вчера выиграла без вариантов – 4:1.В повторном матче сегодня Родион Залалетдинов был единственным выбором в воротах: если бы с ним что-то случилось, надевать вратарские перчатки пришлось бы полевому футболисту.Однако до перерыва хозяева отыграли оба мяча, а могли и выйти вперёд, но не реализовали 6-метровый.И вновь не обошлось без удаления в составе нашей команды: за три минуты до свистка красную карточку получил Денис Гуляйкин, по сути лишивший Липецк возможности финального штурма.Голы у нас в итоге забили Янник (два), Максим Осипов и Гибадулли, плюс автогол, на который мы тоже ответили «любезностью»: в начале второго тайма Кирилл Докучаев тоже поразил собственное ворота…Липецк по-прежнему в зоне плей-офф – на 8-м месте с 47-ю очками. Всего на одно очко отстаёт «Кристалл» из Санкт-Петербурга, а ведь у него аж три игры в запасе!