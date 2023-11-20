Общество

56 минут назад

Из-за снегопада отменены несколько межмуниципальных автобусных рейсов

4 782
#снегопад #общественный транспорт
4
Из-за снегопада отменены несколько межмуниципальных автобусных рейсов
Как сообщает областное управление дорог и транспорта, сегодня из-за снегопада отменены несколько автобусных рейсов:

17:40, №137 Липецк – Кривец;
17:30, №133 Липецк – Доброе;
18:10, №124 Липецк– Крутогорье;
18:45, №145 Двуречки – Липецк;

«Липчанам приносят извинения за неудобства, работа по расчистке дорог ведется, на линию выведена вся возможная техника», — добавили в управлении.

4 782
#снегопад #общественный транспорт
4

Комментарии (4)

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Ёжик

11 минут назад
Так с утра мэр говорила что ко всему готовы
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Гость

25 минут назад
Да,как бы,снег,пока шуточный,пробный,а дальше что?
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Менеджеры

25 минут назад
не в состоянии убрать снег, вся оставшееся техники на дорогах к своим коттеджам!
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Весело

35 минут назад
А сколько не отправились вовремя. Снег неожиданно выпал.
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