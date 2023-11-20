Из-за снегопада отменены несколько межмуниципальных автобусных рейсов

Как сообщает областное управление дорог и транспорта, сегодня из-за снегопада отменены несколько автобусных рейсов:



17:40, №137 Липецк – Кривец;

17:30, №133 Липецк – Доброе;

18:10, №124 Липецк– Крутогорье;

18:45, №145 Двуречки – Липецк;



«Липчанам приносят извинения за неудобства, работа по расчистке дорог ведется, на линию выведена вся возможная техника», — добавили в управлении.



