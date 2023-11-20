Общество
56 минут назад
Из-за снегопада отменены несколько межмуниципальных автобусных рейсов
Как сообщает областное управление дорог и транспорта, сегодня из-за снегопада отменены несколько автобусных рейсов:
17:40, №137 Липецк – Кривец;
17:30, №133 Липецк – Доброе;
18:10, №124 Липецк– Крутогорье;
18:45, №145 Двуречки – Липецк;
«Липчанам приносят извинения за неудобства, работа по расчистке дорог ведется, на линию выведена вся возможная техника», — добавили в управлении.
17:40, №137 Липецк – Кривец;
17:30, №133 Липецк – Доброе;
18:10, №124 Липецк– Крутогорье;
18:45, №145 Двуречки – Липецк;
«Липчанам приносят извинения за неудобства, работа по расчистке дорог ведется, на линию выведена вся возможная техника», — добавили в управлении.
Ёжик
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Весело