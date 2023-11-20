Экономика

23 минуты назад

Администрация Липецка в рубль оценила 118-метровое помещение на улице Яна Берзина

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#приватизация
Администрация Липецка в рубль оценила 118-метровое помещение на улице Яна Берзина

От приватизации муниципального имущества в этом году городской бюджет уже выручил 60,7 млн рублей.

С начала года в городской бюджет от приватизации муниципального имущества попали 60,7 млн рублей — на 5 миллионов больше прогнозной суммы. Львиная доля этих средств поступила от продажи долгостроя — здания рембазы в Военном городе, и продажи давно не работающей бани-прачечной в том же жилом районе (вместо нее построят две многоэтажки): от этих сделок городской бюджет получил 58 млн рублей.

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Однако таких дополнительных солидных доходов больше не будет. По крайней мере, от продажи муниципального имущества в 2024 году городское управление имущественных и земельных отношений планирует получить лишь 3,7 млн рублей, в 2025-м — 4,9 миллиона, в 2026-м — 4,6 млн рублей соответственно. Об этом членам комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета сообщила руководитель ведомства Вера Андреева.

Начальник городского управления имущественных и земельных отношений показала депутатам слайды с изображением муниципальных объектов недвижимости, многие из которых находятся в плачевном состоянии.

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Такие объекты не пользуются популярностью у бизнеса. Так, 13 зданий и помещений из 18-ти, которые городское УИЗО намерено продать в следующем году, уже не раз выставлялись на аукционы, но потенциальные покупатели не проявили к ним интереса. В числе такой недвижимости, к примеру, есть помещение площадью 118,5 кв.м. в доме 1984 года постройки на улице Яна Берзина, 4 с остаточной стоимостью в 1 рубль.

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Самыми старыми помещениями, которые намерена продать мэрия, находятся в домах по проспекту Мира, 21 и 25 1940 года постройки. Остаточная стоимость одного помещения площадью 15,5 кв.м. оценена в 4 700 рублей, другого, площадью 14,6 км.м. — в 5 400 рублей.
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#приватизация

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