Общество

37 минут назад

«Какой следователь звонит? Что происходит?!»

2 862
#мошенники #писихолог
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«Какой следователь звонит? Что происходит?!»
За девять месяцев 2023 года в Липецкой области совершено 176 мошенничеств по схеме «Ваш родственник попал в беду». В большинстве случаев обманными оказывались пожилые люди. Психолог Любовь Заева рассказала, кто попадается на удочку мошенников, и как противостоять их давлению.

— Обману обычно поддаются люди, у которых еще до звонка мошенников есть некий внутренний комплекс, который состоит из пониженного тестирования реальности, повышенной тревожности и повышенного чувства вины, — говорит Любовь Заева.

В норме тестирование реальности (понимание ситуации, при котором мы задаемся вопросами: «Что это? Кто это? Зачем это?) происходит автоматически. При разговоре с мошенником у человека должен автоматически возникнуть вопрос: „Какой следователь звонит? Что происходит? Надо разобраться!“. Если же тестирование понижено, человек оказывается легко внушаем.

Другой фактор внушаемости — повышенная тревожность. Сейчас большинство россиян находится в состоянии хронического стресса, с которым не все могут справиться самостоятельно. В этом случае звонок попадает на „благодатную почву“.

Чувство вины — его самое сильное влияние бывает ни когда, человек что-то сделал и виноват, а когда не сделал и виноват.

После звонка мошенника весь этот комплекс начинает работать. Тестирование реальности не дает ответа на вопрос — а что это? а зачем это? Повышенная тревожность тут же дает включенность в сценарий, и чувство вины заставляет быстро что-то делать.

— Почему большинство жертв телефонных мошенников — пожилые люди?

— Пожилой человек для мошенника — находка во всех смыслах. Потому что он несколько обособлен, в силу возраста у него снижено тестирование реальности. Большинство телемагазинов также рассчитаны на пожилых людей. Там есть такой момент: „Ну, сделай же что-нибудь быстрее для своего здоровья и здоровья близких!“ В рекламе намерено вставляют фразу: „вы можете это купить для здоровья близких“. У пожилого человека срабатывает этот комплекс, он цепляется за малейшие идеи, как помочь близким, быть им полезным.

— Мошенники не только обманывают пожилых людей. Но и молодых, которые становятся курьерами. (прим.: по полицейской статистике они работают не больше недели и попадаются). Что это за люди, с точки зрения психолога?

— Есть молодые люди, которых можно назвать социопатами, им нравится участвовать в преступных схемах. И вторая категория — молодые люди, которые находятся в состоянии беспомощности. Они попадают в эти ситуации, потому что чувствуют себя ненужными, хуже других. У них тоже снижено тестирование реальности. Есть такой важный пункт, человек должен задать себе вопрос: „А что будет после того, как я это сделаю?“

— Почему сейчас мошенничества так распространены?

— Это было всегда. Просто в разные времена принимает разные формы. В советские времена это был феномен цыганского гипноза или игра на деньги в карты в поездах. В конце 80-х — начале 90-х людей лишали денег наперсточники — матери проигрывали последние детские деньги. Затем всевозможные финансовые пирамиды. Когда эта схема (телефонное мошенничество) прекратит работу, возникнут какие-то новые. Мошенники есть всегда. Форма подбирается в соответствии со временем, в котором она работает.

Что делать, если вам позвонил мошенник. Советы психолога.

1. Задавать уточняющие вопросы. Мошенник всегда строит беседу таким образом, чтобы никто не мог задать ему вопрос. Его сценарий: я — говорю, ты — слушаешь! Я — взрослый, ты — ребенок! Я — приказываю, ты — подчиняешься! А вопрос означает прояснение.

2. У пожилых людей должен быть принцип, прежде чем принять решение в отношении денег, сначала надо сообщить об этом детям или близким людям.

3. Ведите активную социальную жизнь. У человека в любом возрасте должны быть друзья, своя компания.

4. При любом подозрении на то, что вас хотят развести, кладите телефонную трубку.

Фото: ВК
2 862
#мошенники #писихолог
7

Комментарии (2)

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Пенсионерка

26 минут назад
А лучше вообще не разговаривать с ними и сразу положить трубку. Деньги и здоровье целее будут.
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Степан

26 минут назад
мне на прошлой неделе звонил мошенник, представился первым секретарём липецкого обкома. Я попросил его спеть "Интернационал" и он тут же бросил трубку
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