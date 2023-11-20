Общество
37 минут назад
«Какой следователь звонит? Что происходит?!»
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За девять месяцев 2023 года в Липецкой области совершено 176 мошенничеств по схеме «Ваш родственник попал в беду». В большинстве случаев обманными оказывались пожилые люди. Психолог Любовь Заева рассказала, кто попадается на удочку мошенников, и как противостоять их давлению.
— Обману обычно поддаются люди, у которых еще до звонка мошенников есть некий внутренний комплекс, который состоит из пониженного тестирования реальности, повышенной тревожности и повышенного чувства вины, — говорит Любовь Заева.
В норме тестирование реальности (понимание ситуации, при котором мы задаемся вопросами: «Что это? Кто это? Зачем это?) происходит автоматически. При разговоре с мошенником у человека должен автоматически возникнуть вопрос: „Какой следователь звонит? Что происходит? Надо разобраться!“. Если же тестирование понижено, человек оказывается легко внушаем.
Другой фактор внушаемости — повышенная тревожность. Сейчас большинство россиян находится в состоянии хронического стресса, с которым не все могут справиться самостоятельно. В этом случае звонок попадает на „благодатную почву“.
Чувство вины — его самое сильное влияние бывает ни когда, человек что-то сделал и виноват, а когда не сделал и виноват.
После звонка мошенника весь этот комплекс начинает работать. Тестирование реальности не дает ответа на вопрос — а что это? а зачем это? Повышенная тревожность тут же дает включенность в сценарий, и чувство вины заставляет быстро что-то делать.
— Почему большинство жертв телефонных мошенников — пожилые люди?
— Пожилой человек для мошенника — находка во всех смыслах. Потому что он несколько обособлен, в силу возраста у него снижено тестирование реальности. Большинство телемагазинов также рассчитаны на пожилых людей. Там есть такой момент: „Ну, сделай же что-нибудь быстрее для своего здоровья и здоровья близких!“ В рекламе намерено вставляют фразу: „вы можете это купить для здоровья близких“. У пожилого человека срабатывает этот комплекс, он цепляется за малейшие идеи, как помочь близким, быть им полезным.
— Мошенники не только обманывают пожилых людей. Но и молодых, которые становятся курьерами. (прим.: по полицейской статистике они работают не больше недели и попадаются). Что это за люди, с точки зрения психолога?
— Есть молодые люди, которых можно назвать социопатами, им нравится участвовать в преступных схемах. И вторая категория — молодые люди, которые находятся в состоянии беспомощности. Они попадают в эти ситуации, потому что чувствуют себя ненужными, хуже других. У них тоже снижено тестирование реальности. Есть такой важный пункт, человек должен задать себе вопрос: „А что будет после того, как я это сделаю?“
— Почему сейчас мошенничества так распространены?
— Это было всегда. Просто в разные времена принимает разные формы. В советские времена это был феномен цыганского гипноза или игра на деньги в карты в поездах. В конце 80-х — начале 90-х людей лишали денег наперсточники — матери проигрывали последние детские деньги. Затем всевозможные финансовые пирамиды. Когда эта схема (телефонное мошенничество) прекратит работу, возникнут какие-то новые. Мошенники есть всегда. Форма подбирается в соответствии со временем, в котором она работает.
Что делать, если вам позвонил мошенник. Советы психолога.
1. Задавать уточняющие вопросы. Мошенник всегда строит беседу таким образом, чтобы никто не мог задать ему вопрос. Его сценарий: я — говорю, ты — слушаешь! Я — взрослый, ты — ребенок! Я — приказываю, ты — подчиняешься! А вопрос означает прояснение.
2. У пожилых людей должен быть принцип, прежде чем принять решение в отношении денег, сначала надо сообщить об этом детям или близким людям.
3. Ведите активную социальную жизнь. У человека в любом возрасте должны быть друзья, своя компания.
4. При любом подозрении на то, что вас хотят развести, кладите телефонную трубку.
Фото: ВК
— Обману обычно поддаются люди, у которых еще до звонка мошенников есть некий внутренний комплекс, который состоит из пониженного тестирования реальности, повышенной тревожности и повышенного чувства вины, — говорит Любовь Заева.
В норме тестирование реальности (понимание ситуации, при котором мы задаемся вопросами: «Что это? Кто это? Зачем это?) происходит автоматически. При разговоре с мошенником у человека должен автоматически возникнуть вопрос: „Какой следователь звонит? Что происходит? Надо разобраться!“. Если же тестирование понижено, человек оказывается легко внушаем.
Другой фактор внушаемости — повышенная тревожность. Сейчас большинство россиян находится в состоянии хронического стресса, с которым не все могут справиться самостоятельно. В этом случае звонок попадает на „благодатную почву“.
Чувство вины — его самое сильное влияние бывает ни когда, человек что-то сделал и виноват, а когда не сделал и виноват.
После звонка мошенника весь этот комплекс начинает работать. Тестирование реальности не дает ответа на вопрос — а что это? а зачем это? Повышенная тревожность тут же дает включенность в сценарий, и чувство вины заставляет быстро что-то делать.
— Почему большинство жертв телефонных мошенников — пожилые люди?
— Пожилой человек для мошенника — находка во всех смыслах. Потому что он несколько обособлен, в силу возраста у него снижено тестирование реальности. Большинство телемагазинов также рассчитаны на пожилых людей. Там есть такой момент: „Ну, сделай же что-нибудь быстрее для своего здоровья и здоровья близких!“ В рекламе намерено вставляют фразу: „вы можете это купить для здоровья близких“. У пожилого человека срабатывает этот комплекс, он цепляется за малейшие идеи, как помочь близким, быть им полезным.
— Мошенники не только обманывают пожилых людей. Но и молодых, которые становятся курьерами. (прим.: по полицейской статистике они работают не больше недели и попадаются). Что это за люди, с точки зрения психолога?
— Есть молодые люди, которых можно назвать социопатами, им нравится участвовать в преступных схемах. И вторая категория — молодые люди, которые находятся в состоянии беспомощности. Они попадают в эти ситуации, потому что чувствуют себя ненужными, хуже других. У них тоже снижено тестирование реальности. Есть такой важный пункт, человек должен задать себе вопрос: „А что будет после того, как я это сделаю?“
— Почему сейчас мошенничества так распространены?
— Это было всегда. Просто в разные времена принимает разные формы. В советские времена это был феномен цыганского гипноза или игра на деньги в карты в поездах. В конце 80-х — начале 90-х людей лишали денег наперсточники — матери проигрывали последние детские деньги. Затем всевозможные финансовые пирамиды. Когда эта схема (телефонное мошенничество) прекратит работу, возникнут какие-то новые. Мошенники есть всегда. Форма подбирается в соответствии со временем, в котором она работает.
Что делать, если вам позвонил мошенник. Советы психолога.
1. Задавать уточняющие вопросы. Мошенник всегда строит беседу таким образом, чтобы никто не мог задать ему вопрос. Его сценарий: я — говорю, ты — слушаешь! Я — взрослый, ты — ребенок! Я — приказываю, ты — подчиняешься! А вопрос означает прояснение.
2. У пожилых людей должен быть принцип, прежде чем принять решение в отношении денег, сначала надо сообщить об этом детям или близким людям.
3. Ведите активную социальную жизнь. У человека в любом возрасте должны быть друзья, своя компания.
4. При любом подозрении на то, что вас хотят развести, кладите телефонную трубку.
Фото: ВК
2 862
Пенсионерка
Степан