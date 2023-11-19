Происшествия

сегодня, 21:07

Расследование инцидента с 6-летним мальчиком, зажатым дверями автобуса, взято на контроль Бастрыкиным

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#ДТП #автобус
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Расследование инцидента с 6-летним мальчиком, зажатым дверями автобуса, взято на контроль Бастрыкиным

Глава Следкома распорядился провести проверку и доложить о ее результатах

Председатель СК России поручил провести проверку по информации об оказании небезопасных услуг водителем общественного транспорта в Липецке.

Речь идет о происшествии на транспорте, произошедшем 16 ноября. Как сообщал GOROD48, водитель автобуса №17, не удостоверившись, что все пассажиры вышли, зажал ребенка дверями и продолжил движение. Дедушка, который держал мальчика за руку, тоже пострадал: автобус протащил его по дорожному покрытию, пока мужчина пытался вызволить внука.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Липецкой области Евгению Владимировичу Шаповалову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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#ДТП #автобус
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Комментарии (7)

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Ирина

1 минуту назад
Я понимаю конечно стрессоустойчивость работы водителей. И за дорогой следи, и за пассажирами. А как же мы, металлурги? Отработав смену 10 час стоим по 40 мин на морозе ждем 28-мой автобус. Это вообще нормально? Почему 8-рки едут одна за одной а 28-ой ждем по 40 мин все другие маршруты по 3-4 раза проезжают перед тем как подойдет 28-мой.
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Z

5 минут назад
На контроль))) сказать можно что угодно, уши все стерпят)))
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да уж

36 минут назад
Ну объявят выговор водителю и чё. Уволить не уволят,за маленькую зарплату и так некому работать, водителей не хватает .
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00

37 минут назад
Таких происшествий много но они не озвучены
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Блин горелый

37 минут назад
Скоро поездка в автобусе будет напоминать игру в русскую рулетку...
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Юлия

44 минуты назад
Как всегда. В Липецкой области толку будет ноль. Поручает расследовать, в итоге, всё по кругу. Не первый случай.
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омсквич

53 минуты назад
А результат по предыдущим взятым на котроль бастрыкины есть или как обычно громкие слова ?
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