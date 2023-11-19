Происшествия
сегодня, 21:07
Расследование инцидента с 6-летним мальчиком, зажатым дверями автобуса, взято на контроль Бастрыкиным
Глава Следкома распорядился провести проверку и доложить о ее результатах
Председатель СК России поручил провести проверку по информации об оказании небезопасных услуг водителем общественного транспорта в Липецке.
Речь идет о происшествии на транспорте, произошедшем 16 ноября. Как сообщал GOROD48, водитель автобуса №17, не удостоверившись, что все пассажиры вышли, зажал ребенка дверями и продолжил движение. Дедушка, который держал мальчика за руку, тоже пострадал: автобус протащил его по дорожному покрытию, пока мужчина пытался вызволить внука.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Липецкой области Евгению Владимировичу Шаповалову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Речь идет о происшествии на транспорте, произошедшем 16 ноября. Как сообщал GOROD48, водитель автобуса №17, не удостоверившись, что все пассажиры вышли, зажал ребенка дверями и продолжил движение. Дедушка, который держал мальчика за руку, тоже пострадал: автобус протащил его по дорожному покрытию, пока мужчина пытался вызволить внука.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Липецкой области Евгению Владимировичу Шаповалову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ирина
Z
да уж
00
Блин горелый
Юлия
омсквич