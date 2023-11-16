В России

51 минуту назад

Оптовые цены на красную икру снизились на 25%

17
#экономика #красная икра #цены

В ноябре стоимость икры горбуши на Дальнем Востоке снизилась на 25% по сравнению с тем же месяцем 2022 года — в среднем до 3,5 тыс. рублей за 1 кг оптом.

На Дальнем Востоке оптовые цены на икру горбуши к середине ноября снизилась на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года – в среднем до 3500 рублей за 1 кг, - сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

При этом стоимость икры кеты осталась на уровне прошлого года – 4000 рублей за 1 кг. ВАРПЭ отмечает, что на рынке встречаются предложения и по 3500 рублей за 1 кг, что на 12% меньше, чем в ноябре 2022 года.

Как рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев, чьи слова приводятся в сообщении, на фоне удачной лососевой путины в 2023 году заметно вырос объем добычи красной икры: за три квартала года произведено 21,147 тыс. тонны, что почти втрое больше, чем за аналогичный период 2022 года. Он также напомнил, что в 2023 году лососевая путина стала одной из рекордных за историю наблюдений: вылов превысил 608,4 тыс. тонн, - передает ТАСС.

"Это и привело к снижению цен сначала на саму красную рыбу, а затем и на ее икру", - пояснил Зверев. Он также добавил, что в нынешнем году выпустили больше красной икры, чем в 2018 году, когда этот показатель был рекордным. По словам Зверев, за три квартала 2023 года произвели почти на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Ассоциация ожидает, что объем производства красной икры по итогам нынешнего года в несколько раз превысит показатель 2022 года и достигнет более 25 тысяч тонн.

При этом Зверев отметил, что на цену на полке влияет качество готовой икры, которое зависит в том числе от вида рыбы, месяца и района вылова, рецептуры засолки и технологии производства. По его словам, этим объясняется то, почему как в опте, так и в рознице икра одного и того же объема или типа фасовки может значительно отличаться по цене.
17
#экономика #красная икра #цены

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
23
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

#туризм
Бизнес предупредил о росте цен на турпутевки с 2024 года

вчера, 19:22

В России
Эксперты предрекли рублю возможность укрепиться до 85-90 к доллару

вчера, 19:18

В России
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год
#бюджет #экономика
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год

вчера, 17:39

В России
Генпрокуратура России завершила проверку компании Wildberries
#Wildberries #торговля
Генпрокуратура России завершила проверку компании Wildberries

вчера, 16:58

В России
Диетолог рассказала о пользе молочных продуктов для пожилых людей
#здоровье #продукты
Диетолог рассказала о пользе молочных продуктов для пожилых людей

вчера, 16:11

В России
В Воронеже 20 классов закрыли на карантин
#карантин #школа #Воронеж
В Воронеже 20 классов закрыли на карантин

вчера, 14:52

В России