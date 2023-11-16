Оптовые цены на красную икру снизились на 25%

В ноябре стоимость икры горбуши на Дальнем Востоке снизилась на 25% по сравнению с тем же месяцем 2022 года — в среднем до 3,5 тыс. рублей за 1 кг оптом.





При этом стоимость икры кеты осталась на уровне прошлого года – 4000 рублей за 1 кг. ВАРПЭ отмечает, что на рынке встречаются предложения и по 3500 рублей за 1 кг, что на 12% меньше, чем в ноябре 2022 года.



Как рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев, чьи слова приводятся в сообщении, на фоне удачной лососевой путины в 2023 году заметно вырос объем добычи красной икры: за три квартала года произведено 21,147 тыс. тонны, что почти втрое больше, чем за аналогичный период 2022 года. Он также напомнил, что в 2023 году лососевая путина стала одной из рекордных за историю наблюдений: вылов превысил 608,4 тыс. тонн, - передает



"Это и привело к снижению цен сначала на саму красную рыбу, а затем и на ее икру", - пояснил Зверев. Он также добавил, что в нынешнем году выпустили больше красной икры, чем в 2018 году, когда этот показатель был рекордным. По словам Зверев, за три квартала 2023 года произвели почти на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Ассоциация ожидает, что объем производства красной икры по итогам нынешнего года в несколько раз превысит показатель 2022 года и достигнет более 25 тысяч тонн.



При этом Зверев отметил, что на цену на полке влияет качество готовой икры, которое зависит в том числе от вида рыбы, месяца и района вылова, рецептуры засолки и технологии производства. По его словам, этим объясняется то, почему как в опте, так и в рознице икра одного и того же объема или типа фасовки может значительно отличаться по цене.

На Дальнем Востоке оптовые цены на икру горбуши к середине ноября снизилась на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года – в среднем до 3500 рублей за 1 кг, - сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).При этом стоимость икры кеты осталась на уровне прошлого года – 4000 рублей за 1 кг. ВАРПЭ отмечает, что на рынке встречаются предложения и по 3500 рублей за 1 кг, что на 12% меньше, чем в ноябре 2022 года.Как рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев, чьи слова приводятся в сообщении, на фоне удачной лососевой путины в 2023 году заметно вырос объем добычи красной икры: за три квартала года произведено 21,147 тыс. тонны, что почти втрое больше, чем за аналогичный период 2022 года. Он также напомнил, что в 2023 году лососевая путина стала одной из рекордных за историю наблюдений: вылов превысил 608,4 тыс. тонн, - передает ТАСС "Это и привело к снижению цен сначала на саму красную рыбу, а затем и на ее икру", - пояснил Зверев. Он также добавил, что в нынешнем году выпустили больше красной икры, чем в 2018 году, когда этот показатель был рекордным. По словам Зверев, за три квартала 2023 года произвели почти на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Ассоциация ожидает, что объем производства красной икры по итогам нынешнего года в несколько раз превысит показатель 2022 года и достигнет более 25 тысяч тонн.При этом Зверев отметил, что на цену на полке влияет качество готовой икры, которое зависит в том числе от вида рыбы, месяца и района вылова, рецептуры засолки и технологии производства. По его словам, этим объясняется то, почему как в опте, так и в рознице икра одного и того же объема или типа фасовки может значительно отличаться по цене.