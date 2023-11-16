Сегодня в Липецке: как получить 200 тысяч от государства и липчане не любят инициативных коллег

Сегодня липчан ждут концерт восходящих звёзд классической сцены, лекции и открытие фестиваля фотографий.

Погода стабильна

Погода сегодня в Липецке в точности повторит вчерашнюю: температура 3-5 градусов пока ещё со знаком плюс, небольшие дожди.







Отключения воды

С 10:00 и до окончания работ перекроют холодную воду в отдельных домах на улицах Депутатской, 83, 83а; Киевской, 1; Неделина, 3а, 7, 10, 15, 19, 27, 29, 31, 49; Фрунзе. 34; в переулке Вишнёвом, 1а.







В это же время закрутят вентили в частном секторе на улицах Верещагина, Воровского, Володарского, Депутатской, Киевской. Чкалова, в переулках Даргомыжского и Фруктовом.

Отключения света

С 9:00 до 17:00 оставят без электричества дома на улицах Баумана, 2б; Бородинской, 72: Брусничной, 18, Брюллова, 7а, 69; Геологической, 1, 2, 2а, 4, 7; Детской, 1а, 7; Еловой, 40, 46, 59, 60, 63, 70; Карбышева, 28, 89; Металлистов, 1, 3, 4, 5; Монтажников, д. 2а, 6, 6а; Пожарского, 8; Шоссейной, 2, 3, 4, 10а, 14; площади Заводской, 1, в переулке Рудном, 17 В это же время полностью обесточат улицы 50 лет НЛМК; Бабушкина, Семенова-Тян-Шанского, Цементников, Центральную, Юношескую, садоводчества «Сокол-2», «Спутник». В садовом товариществе «Горняк 1» отключат свет в домах №№ 1430, 1498, 1551, 1602, 1822.







С 8:00 до 18:00 проведут в потёмках жители улиц Арсеньева, Биологической, Брусничной, Брюллова, Карбышева, Мирной, Папина; Перова; Ситовской, Союзной, Стасова, Урожайной, Шоссейной, переулка Космического, проезда Героя Советского Союза Е. Потапова. Вывернут рубильники и в садоводчествах «Сокол-2» и «Речном».

С 8:00 до 16:00 не будет света в поликлинике на площади Металлургов, 1.

Пробки

К 6 утра пробка красного цвета уже образовалась на пересечении улиц Московской и Полиграфической. И это только начало дня. Жёлтых участков на электронных картах Липецка уже видимо-невидимо. Выход один - перед выездом изучать «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы подобрать для себя оптимальный маршрут. Подобрать мало, нужно ещё и проскочить по дороге до тех пор пока ситуация не поменяется.





Фотофест в Липецке (16+) В Липецке открывается фестиваль фотографии. Он будет проходить в течение 3-х дней в городском молодёжном центре (ул. Гагарина, 35).



Гостей ждут уроки и мастер-классы от спикеров из разных уголков страны. Сегодня в 12:00, 16:00 и в 18:00 своим опытом поделятся Юлия Чекарева из Калуги, москвичка Наталья Ударцева и две липчанки Елена Копылова и Анна Мелихова, о которых мы, правда, раньше ничего не слышали. Они обещают научить чему-то дельному. Молодые, да ранние выступят на классической сене (12+) Симфонической оркестр Липецкой государственной филармонии сегодня в 19:00 даст концерт в зале «Унион» (ул.К.Маркса, 2). На этот раз музыканты выступят под руководством молодого дирижёра Ивана Худякова-Веденяпина, в этом году закончившего закончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. С 2021 года дирижирует оркестром театра оперы и балета в Перми. Ещё один гость - Максим Акчурин, виолончелист солист Санкт-Петербургского Дома, лауреат музыкальных конкурсов. Гастролировал в Германии, Швейцарии, участвовал в концертных программах Благотворительного фонда Владимира Спивакова.





