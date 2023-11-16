Общество

сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: как получить 200 тысяч от государства и липчане не любят инициативных коллег

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#Сегодня в Липецке
Сегодня в Липецке: как получить 200 тысяч от государства и липчане не любят инициативных коллег

Сегодня липчан ждут концерт восходящих звёзд классической сцены, лекции и открытие фестиваля фотографий.

Погода стабильна

Погода сегодня в Липецке в точности повторит вчерашнюю: температура 3-5 градусов пока ещё со знаком плюс, небольшие дожди.

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Отключения воды

С 10:00 и до окончания работ перекроют холодную воду в отдельных домах на улицах Депутатской, 83, 83а; Киевской, 1; Неделина, 3а, 7, 10, 15, 19, 27, 29, 31, 49; Фрунзе. 34; в переулке Вишнёвом, 1а.

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В это же время закрутят вентили в частном секторе на улицах Верещагина, Воровского, Володарского, Депутатской, Киевской. Чкалова, в переулках Даргомыжского и Фруктовом.

Отключения света

С 9:00 до 17:00 оставят без электричества дома на улицах Баумана, 2б; Бородинской, 72: Брусничной, 18, Брюллова, 7а, 69; Геологической, 1, 2, 2а, 4, 7; Детской, 1а, 7; Еловой, 40, 46, 59, 60, 63, 70; Карбышева, 28, 89; Металлистов, 1, 3, 4, 5; Монтажников, д. 2а, 6, 6а; Пожарского, 8; Шоссейной, 2, 3, 4, 10а, 14; площади Заводской, 1, в переулке Рудном, 17 В это же время полностью обесточат улицы 50 лет НЛМК; Бабушкина, Семенова-Тян-Шанского, Цементников, Центральную, Юношескую, садоводчества «Сокол-2», «Спутник». В садовом товариществе «Горняк 1» отключат свет в домах №№ 1430, 1498, 1551, 1602, 1822.

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С 8:00 до 18:00 проведут в потёмках жители улиц Арсеньева, Биологической, Брусничной, Брюллова, Карбышева, Мирной, Папина; Перова; Ситовской, Союзной, Стасова, Урожайной, Шоссейной, переулка Космического, проезда Героя Советского Союза Е. Потапова. Вывернут рубильники и в садоводчествах «Сокол-2» и «Речном».

С 8:00 до 16:00 не будет света в поликлинике на площади Металлургов, 1.

Пробки

К 6 утра пробка красного цвета уже образовалась на пересечении улиц Московской и Полиграфической. И это только начало дня. Жёлтых участков на электронных картах Липецка уже видимо-невидимо. Выход один - перед выездом изучать «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы подобрать для себя оптимальный маршрут. Подобрать мало, нужно ещё и проскочить по дороге до тех пор пока ситуация не поменяется.


Фотофест в Липецке (16+)

В Липецке открывается фестиваль фотографии. Он будет проходить в течение 3-х дней в городском молодёжном центре (ул. Гагарина, 35).

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Гостей ждут уроки и мастер-классы от спикеров из разных уголков страны. Сегодня в 12:00, 16:00 и в 18:00 своим опытом поделятся Юлия Чекарева из Калуги, москвичка Наталья Ударцева и две липчанки Елена Копылова и Анна Мелихова, о которых мы, правда, раньше ничего не слышали. Они обещают научить чему-то дельному.

Молодые, да ранние выступят на классической сене (12+)

Симфонической оркестр Липецкой государственной филармонии сегодня в 19:00 даст концерт в зале «Унион» (ул.К.Маркса, 2). На этот раз музыканты выступят под руководством молодого дирижёра Ивана Худякова-Веденяпина, в этом году закончившего закончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. С 2021 года дирижирует оркестром театра оперы и балета в Перми.

Ещё один гость - Максим Акчурин, виолончелист солист Санкт-Петербургского Дома, лауреат музыкальных конкурсов. Гастролировал в Германии, Швейцарии, участвовал в концертных программах Благотворительного фонда Владимира Спивакова.

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В сегодняшней программе прозвучат произведения В.Моцарта, Э.Грига, П.Чайковского.

Поттерианство процветает

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня вновь киновечер, на котором в 19:02 посмотрят уже четвертую часть саги о мальчике, который вышил «Гарри Поттер и Кубок огня». Великобритания, США, 2005. Фэнтези. Режиссёр Майк Ньюэлл (16+).

Гарри Поттер, Рон и Гермиона возвращаются на четвёртый курс школы чародейства и волшебства Хогвартс. При таинственных обстоятельствах Гарри был отобран в число участников опасного соревнования — Турнира Трёх Волшебников, однако проблема в том, что все его соперники — намного старше и сильнее. К тому же, знаки указывают на возвращение Лорда Волдеморта. Вскоре Гарри предстоит побороться не только за победу в соревновании, но и, прежде всего, за свою жизнь.

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Кадр из кинофильма

Вход – любая купюра.

Учёный день

Сегодня липчане могут прослушать не одну, а несколько научных лекций в разных местах.

В 13:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) расскажут про «Липецкий Невский проспект» (12+) . Речь о популярном до Октябрьской революции месте отдыха у гостей липецкого курорта и местных жителей - от угла улиц Усманской и Площадной (сегодня Фрунзе и Октябрьская) через улицу Базарную (теперь Первомайская) до кинотеатра «Унион».

В 15:00 в областном краеведческом музее (ул. Ленина,25) кандидат исторических наук Роман Смольянинов выступит с лекцией на животрепещущую тему «Керамические изделия эпохи неолита» (16+). Неолит – это поздний каменный век, начался примерно 12 тысяч лет назад.

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Роман Смольянинов с неолитом "на ты"

В 19:01 в пространстве «Библиотека» через стенку с фильмом о Гарри Поттере астроном-любитель Эдуард Анохин расскажет много интересного на мену «Космическая экзотика Кометы и полярные сияния» (12+).

Выиграй грант в 200 тысяч рублей

Липчане могут получить кругленькую сумму на запуск своего дела. Для этого нужно присоединиться к бизнес-игре «Начни Сейчас 2.0», подготовить презентацию своего проекта и подать заявку на получение гранта.

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Зарегистрироваться моно по ссылке. Очная встреча с участниками состоится 17 ноября в 14:30 на ул. Ворошилова, 11 (Коворкинг St48).

Инициатива наказуема?

Каждый седьмой работающий липчанин утверждает, что в его коллективе ненавидят инициативных коллег, утверждают в SuperJob.

В ходе опроса специалисты сервиса выяснили, что 53% липчан положительно относятся к чужим инициативам, 29% — нейтрально, 13% — отрицательно. Отношение руководителей компании к инициативам сотрудников 4 из 10 горожан оценили как позитивное, 31% — как спокойное и 9% — как негативно.

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Больше всего же в положительном отношении к инициативам, как со стороны трудовых коллективов, так и руководства, уверены респонденты с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц, и сами они чаще других поддерживают чужие инициативы.

Кинопремьеры

В четверг на экраны кинотеатров выходят новые фильмы. С некоторыми из которых мы вас познакомим

«Гардемарины 1787. Война». Россия, 2023. История, приключения. Режиссёр Светлана Дружинина (12+)

36 лет прошло с выхода на экраны первых «Гардемаринов» в 1987 году. Актёры не сказать, чтобы помолодели, но по команде режиссёра Светланы Дружининой, которой и самой уже 87 лет, готовы изобразить боевой задор. Тем более, что родина приказала и Россия вечно в кольце врагов. По этому случаю Харятьян (63 года), Домогаров (60) и даже Боярский (73) вновь готовы взяться за шпаги. Воевать русским патриотам предстоит под руководством А.В. Суворова и бить турок на Кинбургской косе. В фильме будут присутстсовать их киношные дети, странно, что не внуки.

В ролях: Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, Фёдор Добронравов, Роман Мадянов.

«Легенда о самбо». Россия, 2023. Спортивная драма. Режиссёр Андрей Богатырёв (12+)

Москва. 1936 год. Спартакиада. Приглашена сильнейшая команда борцов. И вот решающий поединок.  Два мастера боевых искусств. Один – с детства обучался искусству дзюдо в Японии – Василий Ощепков. Другой, прошедший Русско-японскую войну, разрабатывающий приемы для самообороны –  Виктор Спиридонов. Оба одержимы идеей создания национальной борьбы. Так рождалось самбо. Напряжение боев, интрига соревнований, великая эпоха открытий и надежд – все это переплетается с судьбами двух великих создателей самбо и их ученика Анатолия Харлампиева.

В ролях: Дмитрий Павленко, Вольфганг Черни, Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин.

«Папаша в бегах». Россия, 2023. Комедия. Режиссёр Алексей Южаков (12+)

Привычная жизнь сибиряка Толи подходит к концу: его жена беременна. Молодой парень боится ответственности и сбегает на вахту. Но все идет не по плану. В поезде Толя встречает беспризорника Колю. Из-за череды совпадений, неверных решений и хитрости малолетнего пацана, Толю принимают за похитителя детей, теперь его ищет полиция. Толе приходится стать нянькой и доставить своего нового подопечного к родным в городок Когалым, а в случае неудачи потерять все: жену, работу и будущее.

В ролях: Михаил Тройник, Ярослав Могильников, Ирина Горбачёва.

Дорогие липчане! До конца рабочей недели остались два дня и три нерва. Отвлекаться от работы полезно, а узнавать новости – необходимо. И то, и другое можно сделать просто зайдя на GOROD48 и посвятив несколько минут изучению последних событий. С нами вы ничего не пропустите и всегда будете в курсе последних новостей. Информированных людей у нас ценят. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.

2 674
#Сегодня в Липецке

Комментарии (2)

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