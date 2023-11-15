Общество

22 минуты назад

«Мелкие ветки от ветра падают на детей»: читатели GOROD48 сообщили о десятках опасных деревьев

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#деревья
«Мелкие ветки от ветра падают на детей»: читатели GOROD48 сообщили о десятках опасных деревьев
После трагедии на улице Бескрайней, где 71-летний липчанин получил смертельные травмы под упавшей на него березой, GOROD48 предложил липчанам поделиться адресами опасных деревьев. Мы получили множество таких сообщений. Жители города рассказывали не только об опасных деревьях, но и о стволах, которые по каким-то причинам валяются во дворах.

«Во дворе дома 69 по улице Советской висит часть сухого дерева»;





«Максима Горького, 12 во дворе жилого дома сухое дерево, заявка есть с лета»;
«От Танка и до Кольцевой по проспекту Победы мертвые тополя, так и не ожившие летом»;
«Улица Гоголя, двор домов 1 и 2 пять сухих огромных деревьев. Мелкие ветки уже от ветра падают на детей, которые гуляют во дворе и людей мимо проходящих»; 
«Водопьянова, 31 между последним и предпоследним подъездом, около детской площадки, береза полустоит»; 
«Меркулова, 3 вокруг дома над детскими площадками. Обращались в управление главного смотрителя и к мэру. Ответ был: при наличии финансирования  запланируют на 2024 год»;





«Ибаррури, 6 напротив первого подъезда берёза. Просил обратить внимание. В ответ: «Оно ещё Вас переживёт»»;
«С 2021 года добиваемся, чтобы спилили. Толку никакого нет. Механизаторов, 1»;









«На улице Филипченко между домами 10 и 12 на детской площадке. Заявка в УК отправлялась»;


«Московская 103, сбоку магазина «Магнит» два страшных дерева»; 
«Парк Быханов сад, аллея вдоль ЖК «Парк»;
«Вермишева, 24, за домом несколько сухих деревьев, одно из них наклонено прямо на дом»; 
«Проспект Победы, 118, большой двор с детской площадкой, сухое дерево с длинной глубокой трещиной посередине ствола. Заявка в УК была направлена месяц назад, но воз и ныне там»; 



«Напротив дома № 21 по улице Семашко большое сухое дерево (повредили корневище дорожники)»; 
«Первомайская 79, уже месяц лентами огорожено, но не убирают»; 



Одна из наших читательниц, Наталья, посоветовала действенный способ решения проблемы:  «У нас после летней грозы дерево на проводах повисло. Висело там пару месяцев, мы думали, кто-то из соседей может куда-то обратился, или УК заметит (напротив их окон это дерево висело), но нет. Муж написал в «Госуслуги. Решаем вместе», фотку приложил и буквально через день приехали работники и спилили дерево. Пока это самый рабочий способ, с УК решить что-то нереально».

Все сообщения читателей мы направим  в мэрию.
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#деревья

Комментарии (1)

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Гость.

3 минуты назад
Не чему не учит недавния трагедия, ЗАПЛАНИРОВАНО НА 24 ГОД,ОТВЕТ мэрии и главного смотрителя.
ответить
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
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