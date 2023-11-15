Общество

сегодня, 15:53

В детский сад поставили просроченное мясо

8 865
#дети #питание
3
В детский сад поставили просроченное мясо

Тревогу забила заведующая садиком: по её обращению провела проверку прокуратура.

В детский сад комбинированного вида №4 в Лебедяни ООО «Надежда» поставило свинину с истекшим сроком годности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области. Экспертиза подтвердила тот факт, что продукт не пригоден к употреблению.

Прокуратурой Лебедянского района в адрес директора ООО «Надежда» внесено представление, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также территориальный отдел Роспотребнадзора привлек заместителя директора предприятия к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ и оштрафовал его на 10 тысяч рублей.
8 865
#дети #питание
3

Комментарии (8)

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Гостья

2 минуты назад
Молодец заведующая! Штраф в 10 т.р. - смешное наказание, не предотвратит нарушений в будущем.
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Бешеный

30 минут назад
Мясо до детей не доходит, всё по себе расходится
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Заведущая унюхала?

43 минуты назад
Видимо, только ей и поставили
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если что

сегодня, 16:05
В летские сады не поставояют свинину. Только говядину и курицу.
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Тут

сегодня, 16:04
Авось всё съедят они же дети ! Поставляйте ещё
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если что

сегодня, 16:02
В летские сады не поставояют свинину. Только говядину и курицу.
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Тема

сегодня, 16:02
Там ест м!ясо. Я думал одна манка и мука.
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Липа

сегодня, 15:58
Приятного аппетита.
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