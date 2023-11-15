В детский сад поставили просроченное мясо

Тревогу забила заведующая садиком: по её обращению провела проверку прокуратура.

В детский сад комбинированного вида №4 в Лебедяни ООО «Надежда» поставило свинину с истекшим сроком годности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области. Экспертиза подтвердила тот факт, что продукт не пригоден к употреблению.



Прокуратурой Лебедянского района в адрес директора ООО «Надежда» внесено представление, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



Также территориальный отдел Роспотребнадзора привлек заместителя директора предприятия к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ и оштрафовал его на 10 тысяч рублей.