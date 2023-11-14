Больше, чем на двух десятках улиц отключат холодную воду

Два десятка улиц 15 ноября останутся без электричества из-за замены счетчиков.

15 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители более двух десятков улиц, сообщили в компании.



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 8, 10, 30, 34, 34а, 36, 36а, 47, 49, 49а, 50, 51а, 53а, 54, 59, 61, 63а, 65, 72 по улице Плеханова, №№ 2, 3, 4, 9, 12, 12а по улице Желябова, №№ 1а, 2а, 5, 7, 10, 12 по улице Пролетарской, №№ 3, 5, 5а, 6, 8, 10, 11, 12, 12а, 12б, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 29а, 29 ст.1, 32, 34, 35, 35б, 36, 41 по улице Интернациональной, №№ 4, 6 по улице Зегеля, № 1 по улице Саперной, № 20 в Кузнечном переулке, №№ 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15 ст.1, 17, 19, 19а, 21, 23 по улице Астраханской, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26 по улице Архангельской, №№ 2, 18, 19, 19а, 20 по улице Силикатной, №№ 3а, 10 по улице Неделина, № 34 по улице Фрунзе, №№ 4, 10, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, вл. 20, 20 ст.1, 20 ст.2, 20а, 20в, 21/1, 22, 22а, с.22а, 70, 74 по улице 9 Мая, №№ 3, 4 по улице Расковой, №№ 25, 27 по улице Суворова, № 4 в Трамвайном переулке, №№ 1, 11, 15, 19 по улице Теперика, № 19 по улице Катукова, №№ 47/5, 47/6, 49/4, 49/5, 51 по улице Космонавтов, №№ 13, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1 ,15/2, 16, 16/2, 17 по улице Звездной, частный сектор улиц Трудовой, Усманской, Гидромеханизации, Силикатной. Подвоз воды будет организован по адресу ул. Желябова, 7, а также по заявкам потребителей.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



15 ноября плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета в городском электросетевом комплексе будут проводить энергетики.



С 08:00 до 18:00 для монтажа приборов учета обесточат улицы 2-ю Крымскую, Верхнюю, Кирова, Пригородную, Лавочкина, Минина, Пожарского, 2-ю Садовую, Курчатова, Булавина, Белорусскую, Третьякова, Зоологическую, Полярную, Садовую, Смоленскую, переулки Кулибина, Космический, Свободный.



С 09:00 до 17:00 монтировать приборы учета будут на улицах Бабушкина, Семенова Тян-Шанского.



С 14:00 до 17:00 не будет света из-за работ по монтажу приборов учета в домах №№ 46-50, 51-63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81 по улице Белорусской, №№ 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 160а, 162, 164, 166, 168, 170, 195, 197, 203, 205, 259, 98 по улице Баумана, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а в Космическом переулке, № 1 по улице Третьякова, в Свободном переулке.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в частном секторе улицы Багратиона, домах №№ 7,13, 15, 24-35, 38, 40-42, 44 - 48, 50 по улице Островского.



