Происшествия

29 минут назад

Новый фейковый аккаунт: на этот раз от имени первого вице-губернатора

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#мошенничество #Александр Рябченко
Новый фейковый аккаунт: на этот раз от имени первого вице-губернатора

В мессенджере Telegram мошенники создали фейковый аккаунт от имени первого заместителя губернатора Липецкой области Александра Рябченко. 

«Злоумышленники взяли фото из открытых источников и начали рассылку сообщений. Информация об этом в ближайшее время будет направлена в правоохранительные органы», — предупреждает правительство области.

Создание аккаунтов от имен и должностных лиц Липецкой области с последующей рассылкой с них сообщений началось в сентябре.  В Telegram мошенники завели  фальшивые аккаунты вице-губернатора Липецкой области — начальника управления финансов Вячеслава Щеглеватых, начальника управления культуры и туризма Липецкой области Ирины Кремневой, дважды —  мэра Ельца Евгения Боровских, главы Краснинского района Сергея Полякова, председателя областного суда Александра Карташова, прокурора Липецкой области Геннадия Анисимова, детского омбудсмена Юрия Тарана.

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#мошенничество #Александр Рябченко

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