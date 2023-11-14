29 минут назад
Новый фейковый аккаунт: на этот раз от имени первого вице-губернатора
В мессенджере Telegram мошенники создали фейковый аккаунт от имени первого заместителя губернатора Липецкой области Александра Рябченко.
Создание аккаунтов от имен и должностных лиц Липецкой области с последующей рассылкой с них сообщений началось в сентябре. В Telegram мошенники завели фальшивые аккаунты вице-губернатора Липецкой области — начальника управления финансов Вячеслава Щеглеватых, начальника управления культуры и туризма Липецкой области Ирины Кремневой, дважды — мэра Ельца Евгения Боровских, главы Краснинского района Сергея Полякова, председателя областного суда Александра Карташова, прокурора Липецкой области Геннадия Анисимова, детского омбудсмена Юрия Тарана.