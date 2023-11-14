Общество
сегодня, 09:27
За долг по алиментам в 20 тысяч рублей мужчину отправили в колонию строгого режима
Мужчина ранее был неоднократно судим.
Усманский районный суд вынес приговор 39-летнему мужчине за неоднократную неуплату алиментов на содержание ребенка.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, имеющий двоих несовершеннолетних детей мужчина ранее был неоднократно судим. А с января этого года он задолжал по алиментам более 20 тысяч рублей. За это ему назначили 4 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, имеющий двоих несовершеннолетних детей мужчина ранее был неоднократно судим. А с января этого года он задолжал по алиментам более 20 тысяч рублей. За это ему назначили 4 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
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