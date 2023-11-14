За долг по алиментам в 20 тысяч рублей мужчину отправили в колонию строгого режима

Мужчина ранее был неоднократно судим.

Усманский районный суд вынес приговор 39-летнему мужчине за неоднократную неуплату алиментов на содержание ребенка.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, имеющий двоих несовершеннолетних детей мужчина ранее был неоднократно судим. А с января этого года он задолжал по алиментам более 20 тысяч рублей. За это ему назначили 4 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.