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сегодня, 09:27

За долг по алиментам в 20 тысяч рублей мужчину отправили в колонию строгого режима

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#дети #алименты
За долг по алиментам в 20 тысяч рублей мужчину отправили в колонию строгого режима

Мужчина ранее был неоднократно судим.

Усманский районный суд вынес приговор 39-летнему мужчине за неоднократную неуплату алиментов на содержание ребенка.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, имеющий двоих несовершеннолетних детей мужчина ранее был неоднократно судим. А с января этого года он задолжал по алиментам более 20 тысяч рублей. За это ему назначили 4 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
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#дети #алименты

Комментарии (2)

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Освободишься

4 минуты назад
мужик, устраивайся работать на почту, там за 133 000 только условно.
ответить

Да уж

17 минут назад
Опасный преступник
ответить
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