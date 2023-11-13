В Липецке создают интеллектуальную транспортную систему

Система предназначена для сбора статистических данных по интенсивности движения, классификации транспортных средств по категориям и анализа занятости по полосам. Эта информация позволит анализировать ситуацию на дорогах в режиме онлайн.





На выездах из Липецка через НЛМК, Сырский Рудник и ЛТЗ, уже установлено оборудование, которое позволит собирать данные по трафику и анализировать транспортные потоки. Всего установлены 29 детекторов на 11-ти точках. Информацию они будут передавать в Агентство автомобильного транспорта региона.



«Ожидается, что на основе полученных сведений будет настраиваться транспортная система в Липецке. По расчетам экспертов, корректировки режимов работы светофорных объектов позволят упорядочить среднюю скорость транспортного потока, снизить общую задержку транспортных средств и количество вредных выбросов, уменьшить загруженность улиц и увеличить скорость сообщения на всех видах транспорта», — сообщает областное управление дорог и транспорта.



Ключевая цель интеллектуальной транспортной системы — автоматизация процессов управления дорожным движением и, как результат, повышение безопасности и пропускной способности улично-дорожной сети.



Фото: управление дорог и транспорта Липецкой области

