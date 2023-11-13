Общество

46 минут назад

В Липецке создают интеллектуальную транспортную систему

6 430
#дорожное движение
15
В Липецке создают интеллектуальную транспортную систему

Система предназначена для сбора статистических данных по интенсивности движения, классификации транспортных средств по категориям и анализа занятости по полосам. Эта информация позволит анализировать ситуацию на дорогах в режиме онлайн.

На выездах из Липецка через НЛМК, Сырский Рудник и ЛТЗ, уже установлено оборудование, которое позволит собирать данные по трафику и анализировать транспортные потоки. Всего установлены 29 детекторов на 11-ти точках. Информацию они будут передавать в Агентство автомобильного транспорта региона.

«Ожидается, что на основе полученных сведений будет настраиваться транспортная система в Липецке. По расчетам экспертов, корректировки режимов работы светофорных объектов позволят упорядочить среднюю скорость транспортного потока, снизить общую задержку транспортных средств и количество вредных выбросов, уменьшить загруженность улиц и увеличить скорость сообщения на всех видах транспорта», — сообщает областное управление дорог и транспорта.

Ключевая цель интеллектуальной транспортной системы — автоматизация процессов управления дорожным движением и, как результат, повышение безопасности и пропускной способности улично-дорожной сети.

Фото: управление дорог и транспорта Липецкой области
6 430
#дорожное движение
15

Комментарии (6)

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Ангелина Глебова

3 минуты назад
Очень интеллектуально. В пятницу час простояли на ЖД Вокзале. Не было не одного 17, 24, 317, 324. Проехало аж 3 автобуса 323 маршрута и все. А когда уже такси подъехало, приехал 17-тый. Целый час не было не одного автобуса в направлении 19-ого микр только 323-тие проходили и те автобусы у кого Вокзал конечная 2 12 35 40 эти были.
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Гость

10 минут назад
Mikl, а что это липецк Северный город, Москва тогда совсем на севере
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Mikl

22 минуты назад
Грамотеи! Вы хоть учитываете, что Липецк это северный город и с наступлением зимы все ваши разметки на дорогах не видны из-за снега и льда. Кроме того по автомобильным дорогам ездят велосипедисты, самокаты и гужевой транспорт водители которых не имеют водительских удостоверений которые не знают ПДД и не имеют световых отражателей.
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Человек

30 минут назад
Не верю. Деньги по карману. А мы опять в пробках. Одних светофоров через каждые 50метров.
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Ерунда

32 минуты назад
Этим нужно заниматься, а не просто установить.
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Металлург

39 минут назад
Хорошая идея. Давно бы это внедрили
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