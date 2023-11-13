46 минут назад
В Липецке создают интеллектуальную транспортную систему
Система предназначена для сбора статистических данных по интенсивности движения, классификации транспортных средств по категориям и анализа занятости по полосам. Эта информация позволит анализировать ситуацию на дорогах в режиме онлайн.
«Ожидается, что на основе полученных сведений будет настраиваться транспортная система в Липецке. По расчетам экспертов, корректировки режимов работы светофорных объектов позволят упорядочить среднюю скорость транспортного потока, снизить общую задержку транспортных средств и количество вредных выбросов, уменьшить загруженность улиц и увеличить скорость сообщения на всех видах транспорта», — сообщает областное управление дорог и транспорта.
Ключевая цель интеллектуальной транспортной системы — автоматизация процессов управления дорожным движением и, как результат, повышение безопасности и пропускной способности улично-дорожной сети.
Фото: управление дорог и транспорта Липецкой области
Ангелина Глебова
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Mikl
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Металлург