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43 минуты назад
В трех аэропортах Москвы отменили и задержали 26 рейсов
В трех аэропортах Москвы задержали и отменили а общей сложности 26 авиарейсов.
В трех аэропортах Москвы 13 ноября произошла отмена и задержка 26 рейсов, - пишет Lenta.ru со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписания".
По данным источника, во Внуково 4 рейса задержано и 2 отменено, в Домодедово вылетят не по графику 9 самолетов, еще 3 рейса отменили. Тем временем в Шереметьево отложили 6 авиарейсов и отменили еще 2 самолета.
Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет. О причинах массовых изменений времени вылета воздушных судов из столичных авиагаваней не сообщается.
По данным источника, во Внуково 4 рейса задержано и 2 отменено, в Домодедово вылетят не по графику 9 самолетов, еще 3 рейса отменили. Тем временем в Шереметьево отложили 6 авиарейсов и отменили еще 2 самолета.
Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет. О причинах массовых изменений времени вылета воздушных судов из столичных авиагаваней не сообщается.