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Не дожил до Победы 4 месяца: поисковики ищут родственников участника восстания в Маутхаузене
Медик 3 ранга, ельчанин Гудков Георгий Васильевич ушел на фронт в 1941 году. В 1942 году военврач попал в плен. Больше о нем не было ничего известно. Считался погибшим.
«В ходе реализации поискового проекта «Солдатские обелиски» студентами Московского авиационного института была проведена работа по установлению имен офицеров Красной Армии, организовавших восстание и побег из немецкого плена в блоке смерти концлагеря Маутхаузен, Австрия 3 февраля 1945 г. В этом блоке смерти № 20 концлагеря Маутхаузен содержались советские офицеры, комиссары, командиры партизанских отрядов, которые совершали побеги из других концлагерей, были пойманы и для уничтожения направлялись в этот блок. Данная исследовательская работа была проведена совместно с сотрудниками Российско-Австрийского исследовательского центра «Память» в Вене, Республика Австрия. Участниками проекта был подготовлен список военнопленных блока смерти концлагеря Маутхаузен, Австрия, собраны имеющиеся документы о нахождении узников в немецком плену. Во многих документах не было указано, что военнопленный находился в концлагере Маутхаузен. Это фашистами делалось умышленно, для того, что бы не увеличивать число казненных в концлагере Маутхаузен. Родные погибших в блоке смерти не смогут узнать судьбу своих близких, пока наша информация не будет размещена на интернет порталах Минобороны России (ОБД Мемориал, Память Народа).
В блоке смерти концлагеря Маутхаузен находился Ваш земляк, военврач 3-го ранга (капитан), старший врач 89 кавалерийского полка Гудков Георгий Васильевич, 24.08.1917 года рождения, уроженец города Елец, Липецкой области. 16.07.1943 г. военврач 3-го ранга Гудков Г.В. в районе города Ржева, Тверской области был пленен и первоначально направлен в фильтрационный лагерь, затем в Шталаг XX-A, который находился в г. Торунь, Польша, пытался бежать. В немецкий лагерях находился более двух лет и всегда пытался совершить побег. Гестапо был направлен в концлагерь Маутхаузен как «неисправимый» для уничтожения. В его карточке военнопленного нет отметки о нахождении в концлагере Маутхаузен. С большой долей вероятности он погиб 3 февраля 1945 г. в ходе восстания и побега из блока смерти концлагеря Маутхаузен, Австрия.
Просим участников патриотического движения «Мы из Ельца!» оказать помощь в установлении родных, близких военврача 3-го ранга Гудкова Георгия Васильевича и передать им нашу информацию. Жители Вашего района тоже должны знать правду о Вашем земляке. Даже попав в фашистский плен в 1942 году Георгий Васильевич не предал Родину, не изменил Воинской присяге и как офицер Красной Армии достойно принял смерть в немецко-фашистских застенках концлагеря Маутхаузен, Австрия…»
Из Маутхаузена, концлагеря близ «города юности Гитлера» Линца, в котором фюрер мечтал поселится в старости, военнопленные предприняли две попытки побега – в феврале 1945 года и в мае того же, победного года.
В феврале, участников удавшегося восстания и побега через ряды колючей проволоки при помощи мокрой одежды, вызвавшей короткое замыкание, ловили «всем германским миром». Участвовали в поисках и поимке беглецов Союз германских женщин, гитлерюгенд, ополченцы из фольксштурма и добровольцы из соседних деревень.
«Кузнецы ковали длинные железные пики, которыми можно было прощупывать сеновалы в поисках спрятавшихся людей. Попавшихся беглецов расстреливали из автоматов, пистолетов, охотничьих ружей, резали ножами, забивали дубинами. Детки из гитлерюгенда хвастались друг другу числом жертв. Но один раз получили взбучку от взрослых — когда привели группу пойманных беглецов в концлагерь, вместо того чтобы убить их на месте. Снег повсюду был залит кровью. Местные жители оттирали кровь с беленых стен домов — там, где кого-то расстреляли.
Йозеф Радке, священник из поселка Аллерхайлиген в 12 км от Маутхаузена, писал в своем дневнике: «В Маутхаузене, говорят, вырвались на свободу 400 пленных. Пленных разыскивают как особо опасных преступников. Они убежали без обуви. Три дня они ничего не ели. В лесах все время слышны выстрелы. Местное население боится и ничего им не дает, хотя они не преступники и никому ничего не сделали. Из-за непомерной трусости нет никакого сострадания. И даже некоторые наши люди подражают эсэсовцам, которые безжалостно пристреливают каждого пойманного».
Трупы свозили в городок Рид-ин-дер-Ридмарк и сваливали во дворе местной школы — для подсчета. На доске мелом отмечали число пойманных и убитых. Четыре прямых черты перечеркивались пятой. Это означало пять перечеркнутых жизней. Из городка трупы отвозили в концлагерь.
Местность рядом с концлагерем такая, что укрыться практически негде. Повсюду заснеженные поля (на снегу хорошо виден силуэт в полосатой форме), фермы, дома, церкви. Леса почти нет. Даже там, где он есть, зимой все просматривается насквозь.
Несколько дней спустя начальство концлагеря Маутхаузен рапортовало, что счет сошелся: число пойманных и убитых сравнялось с числом сумевших сбежать», писала газета «Коммерсант».
Но 11 беглецам все же удалось скрыться и выжить.
Фото: vverh-dm.ru