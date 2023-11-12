Не дожил до Победы 4 месяца: поисковики ищут родственников участника восстания в Маутхаузене

Медик 3 ранга, ельчанин Гудков Георгий Васильевич ушел на фронт в 1941 году. В 1942 году военврач попал в плен. Больше о нем не было ничего известно. Считался погибшим.





«В ходе реализации поискового проекта «Солдатские обелиски» студентами Московского авиационного института была проведена работа по установлению имен офицеров Красной Армии, организовавших восстание и побег из немецкого плена в блоке смерти концлагеря Маутхаузен, Австрия 3 февраля 1945 г. В этом блоке смерти № 20 концлагеря Маутхаузен содержались советские офицеры, комиссары, командиры партизанских отрядов, которые совершали побеги из других концлагерей, были пойманы и для уничтожения направлялись в этот блок. Данная исследовательская работа была проведена совместно с сотрудниками Российско-Австрийского исследовательского центра «Память» в Вене, Республика Австрия. Участниками проекта был подготовлен список военнопленных блока смерти концлагеря Маутхаузен, Австрия, собраны имеющиеся документы о нахождении узников в немецком плену. Во многих документах не было указано, что военнопленный находился в концлагере Маутхаузен. Это фашистами делалось умышленно, для того, что бы не увеличивать число казненных в концлагере Маутхаузен. Родные погибших в блоке смерти не смогут узнать судьбу своих близких, пока наша информация не будет размещена на интернет порталах Минобороны России (ОБД Мемориал, Память Народа).



В блоке смерти концлагеря Маутхаузен находился Ваш земляк, военврач 3-го ранга (капитан), старший врач 89 кавалерийского полка Гудков Георгий Васильевич, 24.08.1917 года рождения, уроженец города Елец, Липецкой области. 16.07.1943 г. военврач 3-го ранга Гудков Г.В. в районе города Ржева, Тверской области был пленен и первоначально направлен в фильтрационный лагерь, затем в Шталаг XX-A, который находился в г. Торунь, Польша, пытался бежать. В немецкий лагерях находился более двух лет и всегда пытался совершить побег. Гестапо был направлен в концлагерь Маутхаузен как «неисправимый» для уничтожения. В его карточке военнопленного нет отметки о нахождении в концлагере Маутхаузен. С большой долей вероятности он погиб 3 февраля 1945 г. в ходе восстания и побега из блока смерти концлагеря Маутхаузен, Австрия.



Просим участников патриотического движения «Мы из Ельца!» оказать помощь в установлении родных, близких военврача 3-го ранга Гудкова Георгия Васильевича и передать им нашу информацию. Жители Вашего района тоже должны знать правду о Вашем земляке. Даже попав в фашистский плен в 1942 году Георгий Васильевич не предал Родину, не изменил Воинской присяге и как офицер Красной Армии достойно принял смерть в немецко-фашистских застенках концлагеря Маутхаузен, Австрия…»



Из Маутхаузена, концлагеря близ «города юности Гитлера» Линца, в котором фюрер мечтал поселится в старости, военнопленные предприняли две попытки побега – в феврале 1945 года и в мае того же, победного года.



В феврале, участников удавшегося восстания и побега через ряды колючей проволоки при помощи мокрой одежды, вызвавшей короткое замыкание, ловили «всем германским миром». Участвовали в поисках и поимке беглецов Союз германских женщин, гитлерюгенд, ополченцы из фольксштурма и добровольцы из соседних деревень.

«Кузнецы ковали длинные железные пики, которыми можно было прощупывать сеновалы в поисках спрятавшихся людей. Попавшихся беглецов расстреливали из автоматов, пистолетов, охотничьих ружей, резали ножами, забивали дубинами. Детки из гитлерюгенда хвастались друг другу числом жертв. Но один раз получили взбучку от взрослых — когда привели группу пойманных беглецов в концлагерь, вместо того чтобы убить их на месте. Снег повсюду был залит кровью. Местные жители оттирали кровь с беленых стен домов — там, где кого-то расстреляли.



Йозеф Радке, священник из поселка Аллерхайлиген в 12 км от Маутхаузена, писал в своем дневнике: «В Маутхаузене, говорят, вырвались на свободу 400 пленных. Пленных разыскивают как особо опасных преступников. Они убежали без обуви. Три дня они ничего не ели. В лесах все время слышны выстрелы. Местное население боится и ничего им не дает, хотя они не преступники и никому ничего не сделали. Из-за непомерной трусости нет никакого сострадания. И даже некоторые наши люди подражают эсэсовцам, которые безжалостно пристреливают каждого пойманного».



Трупы свозили в городок Рид-ин-дер-Ридмарк и сваливали во дворе местной школы — для подсчета. На доске мелом отмечали число пойманных и убитых. Четыре прямых черты перечеркивались пятой. Это означало пять перечеркнутых жизней. Из городка трупы отвозили в концлагерь.



Местность рядом с концлагерем такая, что укрыться практически негде. Повсюду заснеженные поля (на снегу хорошо виден силуэт в полосатой форме), фермы, дома, церкви. Леса почти нет. Даже там, где он есть, зимой все просматривается насквозь.



Несколько дней спустя начальство концлагеря Маутхаузен рапортовало, что счет сошелся: число пойманных и убитых сравнялось с числом сумевших сбежать», писала газета



Но 11 беглецам все же удалось скрыться и выжить.



Фото: vverh-dm.ru



Поисковики московского авиационного института недавно выяснили судьбу капитана и обратились в общественную организацию «Мы из Ельца» с просьбой найти родственников военврача и рассказать о его судьбе.«В ходе реализации поискового проекта «Солдатские обелиски» студентами Московского авиационного института была проведена работа по установлению имен офицеров Красной Армии, организовавших восстание и побег из немецкого плена в блоке смерти концлагеря Маутхаузен, Австрия 3 февраля 1945 г. В этом блоке смерти № 20 концлагеря Маутхаузен содержались советские офицеры, комиссары, командиры партизанских отрядов, которые совершали побеги из других концлагерей, были пойманы и для уничтожения направлялись в этот блок. Данная исследовательская работа была проведена совместно с сотрудниками Российско-Австрийского исследовательского центра «Память» в Вене, Республика Австрия. Участниками проекта был подготовлен список военнопленных блока смерти концлагеря Маутхаузен, Австрия, собраны имеющиеся документы о нахождении узников в немецком плену. Во многих документах не было указано, что военнопленный находился в концлагере Маутхаузен. Это фашистами делалось умышленно, для того, что бы не увеличивать число казненных в концлагере Маутхаузен. Родные погибших в блоке смерти не смогут узнать судьбу своих близких, пока наша информация не будет размещена на интернет порталах Минобороны России (ОБД Мемориал, Память Народа).В блоке смерти концлагеря Маутхаузен находился Ваш земляк, военврач 3-го ранга (капитан), старший врач 89 кавалерийского полка Гудков Георгий Васильевич, 24.08.1917 года рождения, уроженец города Елец, Липецкой области. 16.07.1943 г. военврач 3-го ранга Гудков Г.В. в районе города Ржева, Тверской области был пленен и первоначально направлен в фильтрационный лагерь, затем в Шталаг XX-A, который находился в г. Торунь, Польша, пытался бежать. В немецкий лагерях находился более двух лет и всегда пытался совершить побег. Гестапо был направлен в концлагерь Маутхаузен как «неисправимый» для уничтожения. В его карточке военнопленного нет отметки о нахождении в концлагере Маутхаузен. С большой долей вероятности он погиб 3 февраля 1945 г. в ходе восстания и побега из блока смерти концлагеря Маутхаузен, Австрия.Просим участников патриотического движения «Мы из Ельца!» оказать помощь в установлении родных, близких военврача 3-го ранга Гудкова Георгия Васильевича и передать им нашу информацию. Жители Вашего района тоже должны знать правду о Вашем земляке. Даже попав в фашистский плен в 1942 году Георгий Васильевич не предал Родину, не изменил Воинской присяге и как офицер Красной Армии достойно принял смерть в немецко-фашистских застенках концлагеря Маутхаузен, Австрия…»Из Маутхаузена, концлагеря близ «города юности Гитлера» Линца, в котором фюрер мечтал поселится в старости, военнопленные предприняли две попытки побега – в феврале 1945 года и в мае того же, победного года.В феврале, участников удавшегося восстания и побега через ряды колючей проволоки при помощи мокрой одежды, вызвавшей короткое замыкание, ловили «всем германским миром». Участвовали в поисках и поимке беглецов Союз германских женщин, гитлерюгенд, ополченцы из фольксштурма и добровольцы из соседних деревень.«Кузнецы ковали длинные железные пики, которыми можно было прощупывать сеновалы в поисках спрятавшихся людей. Попавшихся беглецов расстреливали из автоматов, пистолетов, охотничьих ружей, резали ножами, забивали дубинами. Детки из гитлерюгенда хвастались друг другу числом жертв. Но один раз получили взбучку от взрослых — когда привели группу пойманных беглецов в концлагерь, вместо того чтобы убить их на месте. Снег повсюду был залит кровью. Местные жители оттирали кровь с беленых стен домов — там, где кого-то расстреляли.Йозеф Радке, священник из поселка Аллерхайлиген в 12 км от Маутхаузена, писал в своем дневнике: «В Маутхаузене, говорят, вырвались на свободу 400 пленных. Пленных разыскивают как особо опасных преступников. Они убежали без обуви. Три дня они ничего не ели. В лесах все время слышны выстрелы. Местное население боится и ничего им не дает, хотя они не преступники и никому ничего не сделали. Из-за непомерной трусости нет никакого сострадания. И даже некоторые наши люди подражают эсэсовцам, которые безжалостно пристреливают каждого пойманного».Трупы свозили в городок Рид-ин-дер-Ридмарк и сваливали во дворе местной школы — для подсчета. На доске мелом отмечали число пойманных и убитых. Четыре прямых черты перечеркивались пятой. Это означало пять перечеркнутых жизней. Из городка трупы отвозили в концлагерь.Местность рядом с концлагерем такая, что укрыться практически негде. Повсюду заснеженные поля (на снегу хорошо виден силуэт в полосатой форме), фермы, дома, церкви. Леса почти нет. Даже там, где он есть, зимой все просматривается насквозь.Несколько дней спустя начальство концлагеря Маутхаузен рапортовало, что счет сошелся: число пойманных и убитых сравнялось с числом сумевших сбежать», писала газета «Коммерсант» Но 11 беглецам все же удалось скрыться и выжить.