Циклон вернет в Липецкую область дожди

В ближайшие трое суток по западу ЦФО с юга на север будет перемещаться активный циклон, при прохождении его фронтов через территорию Липецкой области ожидаются дожди разной интенсивности, в отдельных районах усилится южный ветер до 15-20 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-7 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 ноября в Липецкой области облачно, ночью небольшие дожди, днем временами дожди. Ветер юго-восточный, 9-14 м/сек, временами порывы до 15-20 м/сек. Ночью температура будет от +1 до +6 градусов, днем она составит от +7 до +12 градусов.

В Липецке облачно, ночью небольшие дожди, днем временами дожди. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем она составит от +9 до +11 градусов.

День 12 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году – 22 градусов мороза.