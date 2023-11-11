Общество

28 минут назад

В районах Дикого и Сырского Рудника отключат холодную воду

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#Отключения воды
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В районах Дикого и Сырского Рудника отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 12 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 1а в переулке Вишневом (район Дикого) и № 2 по улице Прудной (Сырский Рудник). Кроме того, в Диком с неудобствами столкнутся жители частного сектора улиц Депутатской, Чкалова, Володарского, Верещагина, Киевской, Воровского, переулков Даргомыжского, Фруктового, Верхнего, а в районе Сырского Рудника – жители частного сектора улиц Минской, Смирнова, Городовикова, Солнечной, Рябиновой, Рудничной, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Медицинской, не будет воды в котельной «Липецкие узоры».

Подвоз воды будет организован по адресу улица Прудная, 2, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

89
#Отключения воды
1

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