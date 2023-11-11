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Последняя тренировка «Металлурга» - большой фоторепортаж

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#Футбол #"Металлург"
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Последняя тренировка «Металлурга» - большой фоторепортаж

В следующий раз команда соберётся на занятие только в январе.

Вчера «сталевары» провели заключительное в 2023 году тренировочное занятие на загородной базе.

- Сегодня получим удовольствие от тренировки, а завтра должны обыграть «Новосибирск», - напутствовал свою команду исполняющий обязанности главного тренера Сергей Машнин.

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Машнин знает, куда ведёт команду

От результата последнего матча зависит многое: выйдет ли наша команда в «Золотую» подгруппу, которая весной разыграет путёвки в первую лигу. При худшем раскладе можно остаться и в «Серебре», но тогда задача повышения в классе в 2024 году, о которой объявляли ещё давно, останется невыполненной.

Важен последний матч календарного года и для самого Машнина: от приставки «и.о.» он очень хочет избавиться.

Напомним, что руководивший командой рекордные 12 сезонов Машнин вернулся первые роли в разгар сезона вместо Сергея Первушина, который и собрал нынешний состав, но поднять его в первую «четвёрку» то ли не смог, то ли не успел. Машнин начал тревожно – с нулевой домашней ничьей с «Чертаново» и эпического поражения в Иваново – 1:6. После этого «Металлург» опустился в зону вылета, по сути, в третий дивизион – так низко наша команда не падала никогда в своей истории.

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Где в итоге финиширует наша команда?

Но затем «сталевары» выдали серию из 4-х побед подряд и вернули в своих болельщиков почти угасшую надежду. Надолго ли?

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Лучший бомбардир "Металлурга" и группы "Серебро" Денис Сёмин (7 голов)

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Алексей Рыбин (в центре). Летом вернулся домой из "Кубани", в прошлом матче сделал голевой пас

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Артур Арустамян, его возвращение из "Лучшей лиги мира" преобразило команду

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Новый хозяин опорной зоны Дмитрий Пахомов (в центре)

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Защитник Александр Крикуненко

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19-летний Максим Болдырев, кумир юных девушек. Опять сменил причёску. 0 голов за сезон.

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Роман Войдель (слева), капитан команды. 38 лет, вожак молодёжи

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Вратари Максим Матюша (ловит мяч) и Александр Кобзев

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Сергей Мосиян. Пропустил прошлый матч в Белгороде (4:0) из-за дисквалификации. Но в решающем матче усилит

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Лучший бомбардир прошлого сезона Илья Глебов (11 голов). В нынешнем  чемпионате из-за травмы пока не сыграл.

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"Сборная Ельца" Кирилл Жуковский и Илья Коротких

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Бессменный помощник всех главных тренеров "Металлурга" с 2010 года Владимир Рогачёв

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#Футбол #"Металлург"
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ВЛАДИМИР

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