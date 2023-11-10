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Мошенники стали звонить россиянам через приложения для объявлений

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#мошенники #приложения

Мошенники стали звонить россиянам через приложения для частных объявлений — потенциальная жертва думает, что звонок исходит от будущего покупателя и не подозревает обман.

В России зафиксирована новая схема мошенничества со звонками россиянам в приложениях площадок для объявлений, за счет связи через знакомый сервис аферистам удается вызвать доверие у жертвы и похитить ее средства, - сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ВТБ банка.

"Мошенники нашли новый способ для связи с пользователями площадок для объявлений, которые в целях безопасности скрыли реальные номера своих клиентов и запустили для зарегистрированных пользователей возможность звонков из контура сервиса — через приложение. Теперь злоумышленники используют этот функционал для выманивания средств. Собеседник, получая входящий вызов из знакомого приложения, считает, что к нему обращаются в связи с его объявлением и не подозревает обман", — рассказали в банке.

Диалог мошенника с потенциальной "жертвой" строится по стандартным сценариям, - отметили в финансовой организации. Один из них предполагает многоходовую комбинацию, цель которой — сначала вызвать у собеседника сомнение в сохранности его средств, а затем организовать их "спасение". На первом этапе злоумышленник предлагает продавцу из объявления перевести задаток или сразу оплатить товар — переводом на банковскую карту. Для этого он запрашивает ее реквизиты, обычно это номер карты.

Мошенник вычисляет, какой банк выпустил карту, и вводит ее данные на странице доступа к онлайн-банку. Далее злоумышленник, используя функцию восстановления пароля, пытается получить доступ уже к личному кабинету — пользователю приходит код доступа, а в это время мошенник "забалтывает" продавца и просит его назвать код из СМС, якобы для подтверждения перечисления задатка. "Средства мошенник не переводит и прекращает общение. Но в результате всех действий злоумышленник попадает в онлайн-банк и оценивает финансовое положение "жертвы", — отметили в банке.

На следующем этапе к схеме подключается сообщник. Это может произойти и через несколько дней. Он представляется сотрудником службы безопасности банка или силовых ведомств и сообщает, что в учетной записи клиента происходят подозрительные операции, кто-то пытается получить доступ к его средствам или со счета пытаются снять деньги, спрашивая, не было ли в последнее время подозрительных звонков, связанных с банковскими переводами.

"При этом зачастую внимание продавца акцентируют на площадках объявлений. Когда жертва вспоминает случай с задатком, мошенник предлагает "спасти" средства с помощью "безопасного" счета или специального, нового приложения "защитника". Продавец верит и помогает перевести средства. После получения денег мошенники скрываются, а клиент безвозвратно теряет свои деньги", — заключили в ВТБ.
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#мошенники #приложения

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