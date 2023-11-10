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На Чукотке пропал самолёт Ан-2 с тремя людьми на борту

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#самолет

На Чукотке пропал самолёт Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа". На поиски также отправлены спасатели и волонтеры на вездеходах.

Самолет Ан-2, перевозивший груз, перестал выходить на связь в районе Чукотки, - сообщили представители МЧС и дальневосточной транспортной прокуратуры.

10 ноября прервалась связь с воздушным судном АН-2, перевозившим груз из г. Певек в п. Полярный Чукотского автономного округа, - говорится в сообщении прокуратуры.

"В месте назначения воздушное судно в установленное время посадку не совершило. По предварительным данным на борту находятся два члена экипажа и пассажир", - сообщает пресс-служба ведомства в Телеграм-канале.

Уточняется, что проводятся поисково-спасательные мероприятия, которые координируются Магаданским транспортным прокурором.

Транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

МЧС известны последние координаты Ан-2, но пока найти самолет или установить с ним связь не удалось. Его ищут спасатели и волонтеры на вездеходах. На поиски также вылетел вертолет Ми-8. Позднее стало известно, что вертолет со спасателями отозвали из-за непогоды, - передает ТАСС.
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#самолет

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