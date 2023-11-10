Госдума приняла закон о продлении на год отсрочки выплат по вкладам СССР

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении на год — до 1 января 2027 года — решения о компенсации средств, которые граждане вложили в Сберегательный банк СССР до 20 июня 1991 года.





В 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года.



Восстановление сбережений, согласно документу, должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости такого набора и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств России.



При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ объем средств, необходимый на их погашение, составляет в 2024 году 61,8 трлн рублей, в 2025 году - 64,2 трлн рублей, в 2026 году - 66,8 трлн рублей. "Финансовая оценка осуществлена исходя из общего объема гарантированных сбережений в сумме 345,54 млрд рублей, размера единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации по состоянию на 30 декабря 2002 года 31,51 долгового рубля (последняя дата его определения Росстатом) и индекса потребительских цен (инфляции) за период 2003-2026 годов", - говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту.



Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года "в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля", отмечается в пояснительной записке к документу.



Как сообщается в заключении комитета Госдумы по финансовому рынку, в октябре 2022 года при комитете "была создана и эффективно функционировала рабочая группа по подготовке предложений для выработки механизма реализации федерального закона от 10.05.1995 № 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации". "Учитывая высокую социальную значимость выполнения Российской Федерацией обязательств по восстановлению и обеспечению ценности денежных сбережений граждан, полагаем целесообразным рекомендовать правительству Российской Федерации рассмотреть предложения рабочей группы, а также разработать и внести в Государственную Думу проект федерального закона, регулирующий вопрос исполнения обязательств Российской Федерации по сбережениям граждан Российской Федерации", - говорится в тексте заключения.

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о продлении до 1 января 2027 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года. Документ, внесенный правительством РФ, является сопутствующим проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, - передает ТАСС В 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года.Восстановление сбережений, согласно документу, должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости такого набора и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств России.При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ объем средств, необходимый на их погашение, составляет в 2024 году 61,8 трлн рублей, в 2025 году - 64,2 трлн рублей, в 2026 году - 66,8 трлн рублей. "Финансовая оценка осуществлена исходя из общего объема гарантированных сбережений в сумме 345,54 млрд рублей, размера единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации по состоянию на 30 декабря 2002 года 31,51 долгового рубля (последняя дата его определения Росстатом) и индекса потребительских цен (инфляции) за период 2003-2026 годов", - говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту.Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года "в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля", отмечается в пояснительной записке к документу.Как сообщается в заключении комитета Госдумы по финансовому рынку, в октябре 2022 года при комитете "была создана и эффективно функционировала рабочая группа по подготовке предложений для выработки механизма реализации федерального закона от 10.05.1995 № 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации". "Учитывая высокую социальную значимость выполнения Российской Федерацией обязательств по восстановлению и обеспечению ценности денежных сбережений граждан, полагаем целесообразным рекомендовать правительству Российской Федерации рассмотреть предложения рабочей группы, а также разработать и внести в Государственную Думу проект федерального закона, регулирующий вопрос исполнения обязательств Российской Федерации по сбережениям граждан Российской Федерации", - говорится в тексте заключения.