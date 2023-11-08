Общество

20 минут назад

Еще один липецкий военнопленный внесен в список на обмен

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#СВО #пленные

 Заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Андрей Фролов и Уполномоченный по правам человека в Липецкой области Ираида Тихонова встретились с родственниками пленного участника специальной военной операции. Семья обратилась за помощью к омбудсмену и депутатскому корпусу.

Как сообщает пресс-служба областного Совета, в плен, служащий по контракту с первых дней специальной военной операции, попал в конце лета.

По запросу Андрея Фролова к проблеме подключился аппарат Уполномоченного по правам человека в Липецкой области.  Как сообщила на встрече Ираида Тихонова, работа по освобождению военнопленных ведется в постоянном режиме. На сегодняшний день освобождено уже 10 военнослужащих из Липецкой области.

— Поступила информация, что парень признан военнопленным и по всем документам сегодня находится в списке на обмен. Как только обмен с той стороны возобновится, то мы сможем вернуть его домой, — сказала на встрече с семьей Уполномоченный по правам человека в Липецкой области Ираида Тихонова.

На встрече омбудсмен предупредила о случаях мошенничества в отношении родственников участников СВО. Злоумышленники выходят на связь с близкими и вымогают деньги на различные цели. В таких случаях, по словам Ираиды Тихоновой, можно обратиться за разъяснениями и помощью в аппарат Уполномоченного.

По словам уполномоченного по правам человека в Липецкой области Ираиды Тихновов, из плена возвращены 10 жителей региона — участников СВО. 

Фото: пресс-службы областного Совета

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#СВО #пленные

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