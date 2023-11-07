Общество

12 минут назад

Данковский участковый Константин Макаров вышел в финал федерального конкурса

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#участковый #конкурс
Данковский участковый Константин Макаров вышел в финал федерального конкурса
Победитель регионального этапа конкурса «Народный участковый» капитан полиции Константин Макаров борется за победу в федеральном конкурсе. Работает полицейский на своей должности семь лет.  В этом году он раскрыл все совершенные на его участке преступления.

Участок Константина — не только территории Данкова, но и близлежащие к нему населенные пункты. Полицейские в этом году пресек более 50 административных правонарушений, рассмотрел более 260 обращений граждан.

— Особое внимание я уделяю, как обращениям граждан, так и отработке лиц, стоящих на профилактическом учете и под административным надзором. Не остаются без внимания многодетные семьи, —  рассказывает о своей повседневной работе Константин Макаров.

Часть этой работы — профилактика. Участковый рассказывает жителям своего участка о кибер-преступлениях и телефонных мошенничествах, о том, как не стать жертвой обмана. 
На участке Константина Макарова живут около четырех тысяч человек. В работе ему помогают общественники, в том числе член общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России «Данковский» Владимир Самохин.

— Участковый — ближе всех к людям. В его силах решить большинство вопросов на своей территории, что он и делает, —  говорит Владимир Самохин.

Федеральный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый» проводится уже в 13-й раз и приурочен к 100-летию со дня образования службы участковых уполномоченных полиции. Проголосовать за Константина Макарова можно по этой ссылке. Голосование продлится до 10 ноября. Церемония награждения победителей конкурса по традиции будет приурочена ко Дню участковых уполномоченных полиции. Этот профессиональный праздник отмечается 17 ноября.
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#участковый #конкурс

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