В Липецкой области пройдут небольшие дожди, днем воздух прогреется до +12

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона с центром над севером европейской территории — в ЦФО пройдут дожди разной интенсивности, наиболее интенсивные ожидаются 9 ноября.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 ноября — 7 градусов тепла, что на 7 градусов выше нормы, 9 и 10 ноября — 5-6 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Ночью температура воздуха от +3 до +8 градусов, днем она составит от +7 до +12 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.



День 8 ноября стал самым теплым в Липецке в 1910 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 19 градусов мороза.

