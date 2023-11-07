Торговый оборот между РФ и Китаем вырос на 27,7%

Торговый оборот между Россией и Китаем в период с января по октябрь 2023 года вырос на 27,7% – до 196,48 млрд долларов.





Китай поставил в Россию товаров на 90,076 миллиарда долларов (рост на 52,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года). Экспорт из России увеличился на 12,4% и достиг 106,405 миллиарда долларов.



В октябре товарооборот двух стран составил почти 19,8 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 11,1 миллиарда, а приобрела у него — на 8,68 миллиарда.



По итогам 2022 года товарооборот между партнерами вырос на 29,3% — до рекордных 190,271 миллиарда долларов.



В стоимостном выражении основная часть ввозимых из РФ в Китай товаров пришлась на нефть, природный газ и уголь. Также в КНР поставляют российские медь, древесину, топливо и морепродукты. КНР экспортирует в Россию смартфоны, промышленное и спецоборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры, - пишет



Лидеры России и Китая ставили задачу довести товарооборот со 100 миллиардов долларов в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году. Как заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином в октябре, эту планку точно удастся преодолеть в этом году.

С января по октябрь товарооборот между Россией и Китаем вырос на 27,7% и составил 196,48 миллиарда долларов, - говорится в данных Главного таможенного управления КНР.Китай поставил в Россию товаров на 90,076 миллиарда долларов (рост на 52,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года). Экспорт из России увеличился на 12,4% и достиг 106,405 миллиарда долларов.В октябре товарооборот двух стран составил почти 19,8 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 11,1 миллиарда, а приобрела у него — на 8,68 миллиарда.По итогам 2022 года товарооборот между партнерами вырос на 29,3% — до рекордных 190,271 миллиарда долларов.В стоимостном выражении основная часть ввозимых из РФ в Китай товаров пришлась на нефть, природный газ и уголь. Также в КНР поставляют российские медь, древесину, топливо и морепродукты. КНР экспортирует в Россию смартфоны, промышленное и спецоборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры, - пишет "Ъ" Лидеры России и Китая ставили задачу довести товарооборот со 100 миллиардов долларов в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году. Как заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином в октябре, эту планку точно удастся преодолеть в этом году.