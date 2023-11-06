В части района Тракторного холодную воду отключат уже ночью

Днем 7 ноября без холодной воды останется также часть Левобережья. Причиной отключения станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».





С 00:00 и до окончания ремонтных работ на сетях не будет холодной воды в части района Тракторного – домах №№ 5, 14, 16а, 26 по улице 3 Сентября, № 15 по улице Герцена, №№ 1, 15 по улице Флерова, №№ 14, 16 по улице Никитина, №№ 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 по улице 30 лет ВЛКСМ, №№ 35; 35а, 35б, 35г вл.5 по улице Волгоградской, №№ 2а, 8, 10 по улице Чехова, в частном секторе улиц Воронежской, Чехова, 3 Сентября. Подвоз воды будет организован по адресу: улица 30 лет ВЛКСМ 2а.



С раннего утра, с 05:00, и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 13 по Боевому проезду, № 28а по улице Железнякова, а частном секторе – дома №№ 15а, 16а, 17а, 18а, 21а, 22а по улице Совхозной и жители улицы Ботанической. Воду подвезут по адресу: Боевой проезд, 13.



С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в части Левобережья (с частью соприкасающегося района Тракторного) – в домах №№ 10, 12, 14, 14а по улице Волгоградской, №№ 13, 15 по улице Невского, №№ 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 14в, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28 по улице Суворова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22/5, 22/6 по улице Осипенко, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 по улице Прокатной, №№ 40, 42, 44 по проспекту Мира, № 4 по улице 9 Мая.



Цистерна с водой подъедет по адресу: улица Прокатная, 28, также воду подвезут по заявкам горожан.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



