«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода

В очередном выпуске видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» мы расскажем о том, как род Толстых связан с Липецкой областью.

Сегодня вы узнаете:



о том, что Лев Толстой умер всего в 10 километрах от имения, с которого начался его род;



как связаны поселок Лев Толстой и фильм Роберта Земекиса «Назад в будущее»;



за что Пушкин хотел убить родственника Льва Толстого;



как Лев Толстой спасал голодающих жителей Данковского уезда.