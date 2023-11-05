Общество

50 минут назад

«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода

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#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
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В очередном выпуске видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» мы расскажем о том, как род Толстых связан с Липецкой областью.

Сегодня вы узнаете:

о том, что Лев Толстой умер всего в 10 километрах от имения, с которого начался его род;

как связаны поселок Лев Толстой и фильм Роберта Земекиса «Назад в будущее»;

за что Пушкин хотел убить родственника Льва Толстого;

как Лев Толстой спасал голодающих жителей Данковского уезда.
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#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
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Комментарии (2)

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Тётя либерала

12 минут назад
И кому это интересно? Лучше бы дороги строили.
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Коммунист

18 минут назад
Выпуск не смотрел, но одобряю
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