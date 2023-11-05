50 минут назад
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
В очередном выпуске видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» мы расскажем о том, как род Толстых связан с Липецкой областью.
о том, что Лев Толстой умер всего в 10 километрах от имения, с которого начался его род;
как связаны поселок Лев Толстой и фильм Роберта Земекиса «Назад в будущее»;
за что Пушкин хотел убить родственника Льва Толстого;
как Лев Толстой спасал голодающих жителей Данковского уезда.
Тётя либерала
Коммунист