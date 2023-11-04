Сиделка обворовала 86-летнюю пенсионерку, чтобы раздать долги

Бабуля находилась в таком шоке, что сама не смогла даже обратиться в полицию.

Жертвой воров в селе Колодези Данковского района стала 86-летняя местная жительница.

У бабули после кражи обострились проблемы со здоровьем – настолько, что она не могла самостоятельно обратиться в полицию, за неё это сделала 64-летняя соседка.

Сотрудники МО МВД России «Данковский» по горячим следам задержали воровку. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в краже у бабули подозревают 45-летнюю жительницу Данкова, которая подрабатывала сиделкой у пенсионерки. Бабушка попросила её из шкафа достать слуховой аппарат. Заглянув в него, она увидела торчащий из кармана пиджака пакет, вытащила его и обнаружила в нем деньги, которые решила присвоить себе.

Общая сумма похищенного составила 32 тысячи рублей. Правда, денег у женщины при себе уже не оказалось. Она пояснила полицейским, что всю сумму истратила, чтобы раздать долги. Свою вину она признала, но отвечать по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» всё равно придётся. Даме грозит до 5 лет лишения свободы.