Происшествия

сегодня, 11:08

Сиделка обворовала 86-летнюю пенсионерку, чтобы раздать долги

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#Кража #УМВД
Сиделка обворовала 86-летнюю пенсионерку, чтобы раздать долги

Бабуля находилась в таком шоке, что сама не смогла даже обратиться в полицию.

Жертвой воров в селе Колодези Данковского района стала 86-летняя местная жительница.

У бабули после кражи обострились проблемы со здоровьем – настолько, что она не могла самостоятельно обратиться в полицию, за неё это сделала 64-летняя соседка.

Сотрудники МО МВД России «Данковский» по горячим следам задержали воровку. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в краже у бабули подозревают 45-летнюю жительницу Данкова, которая подрабатывала сиделкой у пенсионерки. Бабушка попросила её из шкафа достать слуховой аппарат. Заглянув в него, она увидела торчащий из кармана пиджака пакет, вытащила его и обнаружила в нем деньги, которые решила присвоить себе.

Общая сумма похищенного составила 32 тысячи рублей. Правда, денег у женщины при себе уже не оказалось. Она пояснила полицейским, что всю сумму истратила, чтобы раздать долги. Свою вину она признала, но отвечать по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» всё равно придётся. Даме грозит до 5 лет лишения свободы.

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#Кража #УМВД

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