Происшествия

47 минут назад

42-летняя липчанка попала под колеса «Хендая» у «Трилистника»

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#ДТП #пешеход
Вечером 2 ноября на улице Гагарина в Липецке автомобиль «Хендай» сбил женщину.

По словам очевидцев аварии, ей на помощь пришли  очевидцы — принесли одеяло, которым укрыли женщину до приезда бригады скорой помощи.

«За рулем автомобиля «Хендай» находилась 35-летняя женщина. Она сбила  42-летнюю липчанку, когда та пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу у дома № 63 по улице Гагарина. В ДТП женщина-пешеход получила травмы», - уточнили GOROD48 в полиции.
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#ДТП #пешеход

Комментарии (5)

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Анна

6 минут назад
Здесь страшно перейти даже ночью почему нет светофора? ходим гулять в Быханов сад и магазин маяк водители плохо пропускают.
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Казашка

10 минут назад
А трилистник ещё существует?
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не-а чё

17 минут назад
мнение народа, И дома можно получить увечья,если чё.
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мнение народа

33 минуты назад
Нечего было шляться по ночам. Сидела бы дома ничего бы этого не произошло. Сама виновата.
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Алес

40 минут назад
Телефон беда всех водителей
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