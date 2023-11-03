Происшествия
47 минут назад
42-летняя липчанка попала под колеса «Хендая» у «Трилистника»
Вечером 2 ноября на улице Гагарина в Липецке автомобиль «Хендай» сбил женщину.
По словам очевидцев аварии, ей на помощь пришли очевидцы — принесли одеяло, которым укрыли женщину до приезда бригады скорой помощи.
«За рулем автомобиля «Хендай» находилась 35-летняя женщина. Она сбила 42-летнюю липчанку, когда та пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу у дома № 63 по улице Гагарина. В ДТП женщина-пешеход получила травмы», - уточнили GOROD48 в полиции.
По словам очевидцев аварии, ей на помощь пришли очевидцы — принесли одеяло, которым укрыли женщину до приезда бригады скорой помощи.
«За рулем автомобиля «Хендай» находилась 35-летняя женщина. Она сбила 42-летнюю липчанку, когда та пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу у дома № 63 по улице Гагарина. В ДТП женщина-пешеход получила травмы», - уточнили GOROD48 в полиции.
Анна
Казашка
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Алес