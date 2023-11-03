42-летняя липчанка попала под колеса «Хендая» у «Трилистника»

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Вечером 2 ноября на улице Гагарина в Липецке автомобиль «Хендай» сбил женщину.



По словам очевидцев аварии, ей на помощь пришли очевидцы — принесли одеяло, которым укрыли женщину до приезда бригады скорой помощи.



«За рулем автомобиля «Хендай» находилась 35-летняя женщина. Она сбила 42-летнюю липчанку, когда та пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу у дома № 63 по улице Гагарина. В ДТП женщина-пешеход получила травмы», - уточнили GOROD48 в полиции.

