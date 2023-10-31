Общество

33 минуты назад

В кабачковой икре для дошколят обнаружили консервант

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#дети #питание
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В кабачковой икре для дошколят обнаружили консервант

Продукт снят с реализации.

В пробе кабачковой икры, поставленной для питания детсадовцев, был обнаружен консервант. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

«Продукт снят с реализации, по данному факту приняты административные меры к поставщику и изготовителю», – отметили в Роспотребнадзоре.

Всего за 9 месяцев этого года в Липецкой области санитарные врачи посетили 226 дошкольных образовательных организаций. В детских садах было отобрано для лабораторных исследований 260 проб питьевой воды, 220 проб пищевых продуктов и продовольственного сырья, 1450 проб готовых блюд, около 3000 смывов с объектов среды, проведено более 800 измерений параметров микроклимата, 2000 замеров уровней искусственной освещенности.

По результатам лабораторно-инструментальных исследований все пробы питьевой воды соответствовали гигиеническим нормативам. Доля проб готовой продукции, не соответствующих нормам по микробиологическим показателям, составила 0,9%, по калорийности – 2,6%.

Параметры микроклимата соответствовали нормам, а показатели искусственной освещенности в 10% замеров были ниже установленных норм.

В детских садах области выявлялись нарушения требований к содержанию и эксплуатации помещений, организации питания, учебно-воспитательного процесса, превышение нормативной наполняемости отдельных групп. По всем выявленным нарушениям выданы предписания об их устранении.
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#дети #питание
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Комментарии (1)

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смотритель зоопарка

7 минут назад
зачем вообще этой кабачковой икрой кормят детей? не каждый взрослый есть это, а тут дети...
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