534 липецких школьника получают семейное образование

Их число в последние годы немного увеличивается.

У большинства школьников сейчас каникулы. Однако есть и такие, кто получает знания по своему графику — родители выбрали для них особую форму обучения — семейную.



В этом году заявления на семейное обучение написали родители 188 школьников. Среди таких детей 175 — ученики 1-9 классов, 13 — учатся в 10-11 классах.



В прошлом учебном году на семейное обучение перевели 144 ребенка (139 ученики — 1-9-х классов и пять — 10-11-х классов).



Семейное обучение — альтернативная форма получения образования, когда родители или выбирают педагогов и онлайн-школы, или учат детей сами.



Всего получающих образование в семейной форме в Липецке — 534. В 2022-2023 учебном году семейное образование получали 465 детей.



— Некоторый рост мы видим в первую очередь в старших классах. Думаю, что это связано с более четкой профессионализацией и желанием осваивать профильные предметы более серьезно и глубоко, а предметы, которые не входят в государственную итоговую аттестацию и не требуются для поступления в вуз, ребята изучают экстерном, — говорит председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.



В департаменте образования отметили, что несмотря на небольшой рост, количество детей, получающих семейное образование невелико, менее одного процента от всех липецких школьников.