В родных лужах «Металлург» ориентировался лучше. Машнин одержал третью победу подряд

Сегодня подвиг совершили все - и главный тренер, и футболисты и работники стадиона.

Матч «Металлурга» и столичной «Родины-2» прошёл в экстремальных условиях, но стиснув зубы, «сталевары» сумели добыть необходимую победу – 1:0.

В сложнейшем турнире команда под руководством Сергея Машнина сумела выиграть третий (!) матч подряд и за два тура до финиша удерживает 4-е место, дающее право будущей весной продолжить турнир в «Золотой» подгруппе.

Матч был задержан на 45 минут из-за последствий ливня.

На приведение поля в божеский вид были брошены лучшие силы работников стадиона «Металлург» во главе с директором Александром Домнышевым, который лично с лопатой в руке вышел на свершение трудового подвига.

Вообще работникам арены не позавидуешь. Одним им известно, сколько сил было истрачено на преодоление последствий снегопада и расчистку изумрудного прямоугольника от снега и льда. Только справились с этой задачей, небесная канцелярия выписала следующие сложности в виде дождя. А ведь у нас не «Лужники» и даже не воронежский Центральный стадион профсоюзов, штат работников у Домнышева ограничен. В итоге «два солдата и лопата» совершили чудо и игра состоялась.

Главный тренер Сергей Машнин не стал искать добра от добра и выпустил точно такой же стартовый состав, что и неделю назад в победном матче в Курске. И вновь не ошибся.

Примерно полчаса команды привыкали к мокрому и скользкому газону. Первым в родных лужах сориентировался «Металлург» и забил е единственной острой атаке до перерыва. Это произошло уже на 30-й минуте игры. Липчане вбросили аут и резко перевели игру на противоположный фланг. Защитник Илья Коротких головой отправил мяч в штрафную, где выдвинутый вперёд 28-летний Денис Сёмин использовал весь свой опыт: грамотно прикрыл мяч корпусом и нашёл время для разящего удара – 1:0.



Лучший бомбардир «сталеваров» Сёмин забил уже 5-й мяч в сезоне – ровно треть от 15 всех голов команды.

Удивительно, по в первом тайме этот результативный удар остался… единственным на две команды, который пришёлся в створ ворот.

Второй тайм начался с неплохого удара Сёмина головой, но форварду помешали защитники.

«Родина-2», в составе которой на поле вышли 8 «лимитчиков» (т.е. игроков до 21 года не зря на пару с аутсайдером белгородским «Салютом» забивает меньше всех в «Серебре» - 14 голов.

Правда, пропускают «родные» тоже не много: в Липецке лишь 10-й гол в чемпионате (для сравнения – «Металлург» пропустил 20). Так что игра «первым номером» не является коньком гостей.

Липчане оборонялись без суеты и в целом не позволили соперникам ничего создать у своих ворот.

А на последних минутах вновь убегал к чужим воротам Сёмин, но уткнулся носом в мокрый газон – эпизод неоднозначный, но астраханский арбитр Владислав Целовальников пенальти назначать не стал.

И всё-таки матч мог завершиться по-другому. Ужа на последней 4-й добавленной минуте побежавший вперёд защитник «Родины-2» Герман Основ, сыграл с партнёром и высочил на ударную позицию слева. Впрочем, удар получился довольно бесхитростным - и Александру Кобзеву хватило опыта, чтобы отвести угрозу. А парой мгновений позже прозвучал финальный свисток.

«Металлург» в «четвёрке», но там по-прежнему всё на тоненького. Конкуренты отстают на 2-3 оча и единственная осечка может очень дорого стоить.

Как говорит Сергей Машнин, сейчас каждый матч, как финальный. Впереди у «Металлурга» два «финала»: 4 ноября в Белгороде с занимающим последнее место «Салютом» и 11 ноября в Липецке с лидером турнира «Новосибирском».



Послематчевый комментарий автора победного гола Дениса Сёмина

