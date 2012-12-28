Усманец взял кредит в 50 000 рублей на знакомого

При этом тот сам доверил ему свою банковскую карту.

В Усманском округе возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении 47-летнего мужчины.«По данным следствия, у подозреваемого возникли финансовые трудности и он попросил своего 57-летнего знакомого дать ему на время свою банковскую карту. После этого, используя персональные данные своего знакомого, мужчина заключил онлайн-договор потребительского займа с микрофинансовой компанией на сумму 50 000 рублей, только предоставил номер своего сотового телефона. Поступившие на счет деньги он потратил», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.57-летний знакомый узнал о долге по займу лишь после того, как у него арестовали счет и он обратился за помощью в полицию. Его другу теперь грозит до двух лет лишения свободы.