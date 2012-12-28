Липецкая область – на 20 месте по уровню доходов населения

Реальные денежные доходы населения российских регионов по итогу 2025 года оценили аналитики РИА Новости. Липецкая область оказалась в рейтинге на 20 месте.

Покупательская способность населения оценивалась по соотношению медианных среднедушевых доходов жителей за месяц и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в каждом конкретном субъекте Федерации. Использовались данные Росстата.В Липецкой области отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 2,19. При этом доля населения за чертой бедности составила 5,5% в 2025 году. Этот показатель снизился на 0,4 процентных пункта.В среднем по России отношение медианного дохода к стоимости потребительского набора составило 2,19, за чертой бедности оказались 6,7%, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем годом ранее. Лидерами рейтинга стали Ненецкий автономный округ (3,99), Ямало-Ненецкий автономный округ (3,98) и Чукотский автономный округ (3,65). Замыкают рейтинг Карачаево-Черкесская Республика (1,31), Республика Тыва (1,31) и Республика Ингушетия (1,13).