Липецких хоккеистов снова подвели роковые буллиты

Играли наши не хуже, чем один из лидеров, но послематчевые штрафные броски вновь выполнили из рук вон плохо.

Липецкие хоккеисты уступили и во втором домашнем матче пензенскому «Дизелисту», причём опять – по буллитам.

В первой встрече наши проиграли в серии послематчевых штрафных бросков – 2:3, а в повторном – 1:2.

Егора Файбышева в воротах нашей команды сменил Максим Пузяков, который пропустил на 13-й минуте: точку в комбинации гостей поставил Арсентий Полшков.

Сравнять счёт «Липецк» сумел во втором периоде, причём ему для этого потребовались всего 44 секунды после перерыва. Отличился нападающий Василий Балмашнов, который догнал в списке бомбардиров команды Клима Коваленко. У обоих теперь по 6 голов и 4 результативные передачи.

На 25-й минуте «Липецку» выпало в течение 50 секунд играть вчетвером против троих хоккеистов Пензы, но гости выстояли.

Матч вообще получился довольно оборонительным и нервным, свидетельством чему два обоюдных удаления под конец третьего периода.

В овертайме команды нанесли по три броска в створ ворот друг друга, но выявить победителя не сумели. В итоге – буллиты.

Накануне липецкие бомбардиры не сумели реализовать ни одного из 4-х бросков, теперь же выполнили все 5, но реализовали только один.

Гости использовали свою вторую попутку усилиями форварда Ганеля Латыпова, который забил буллит и в первом матче. У липчан отличился бросавший четвертым Никита Игнатов – 1:1. Следом Кирилл Манахов переиграл Пузякова в 4-й попытке «Дизелиста» - 2:1. Спасти липчан мог Никита Шальнев, у которого ещё оставался бросок, но не сумел переиграть голкипера Данила Циулина. Пятый бросок гостям даже не понадобился.

Сплоховали в серии у нас также Матвей Иванов, Евгений Захаров и Василий Балмашнов, не попавший даже в створ ворот.

За оба поражения по буллитам «Липецк» получил по одному очку, которые позволили нашей команде переместиться на одну строчку вверх в турнирной таблице – на 7-е место. «Дизелист» с 3-го места поднялся на 4-е.

31 октября и 1 ноября липчане примут на своей площадке «Сокол» из Новочебоксарска, скромно идущий предпоследним.