Выходные в Липецке: концерт колоколов, прогулки по родному городу, кино и редкие фото

В субботу и воскресенье липчан ждут развлечения на любой вкус.

Резкое потепление

Поздняя осень всё-таки ещё не окончательно вступила в свои права в Липецке. После прохлады и снега столбик термометра неожиданно взмоет вверх – настолько, что в субботу ожидается 10-12 градусов тепла.







Утром синоптики обещают туман, а днём – сильные дожди.

Отключения воды

В субботу по идее вода должна быть у всех. А в воскресенье, 29 октября, с её отсутствием столкнутся жители Сырского Рудника. С 10:00 и до окончания ремонтных работ с неудобствами столкнутся жители дома на улице Прудной, 2, а также обитатели частного сектора на улицах Городовикова, Жактовской, Минской, Паровозной, Поселковой, Прудной, Смирнова, Солнечной, Рябиновой, Ударников, переулка Узорного.







Отключения света

В субботу, 28 октября, свет отключат во многих домах. С 8:00 до 18:00 будут жить в потёмках жильцы домов на улицах Брусничной, 18; Валентина Скороходова, 19; Высокой, 1, 2, 4, 5, 7, 9; Д.Бедного, 2, 66а; Карбышева, 28, 89; Курской, 4; Минина, 129; Пожарского, 8; Сафонова, 1, 2, 3, 4, 5; Третьякова, 18; Тульскую, 4а; Цементников, 12, 14, 18, 1б, 3, 3а; Цемзаводской д. 3, 4; Шоссейной, 10а, 14, 2, 3, 4; переулка Чугунного, 11.

В это же время полностью обесточат улицы Арсеньева, Бабушкина, Баженова, Бардина, Баумана, Богатырскую, Болотникова, Брестскую, Брюллова, Былинную, Водную, Восточную, Гражданскую, Демократическую, Доменщиков, Дружбы, И.Франко, К. Булавина, К.Либкхнета, Ковалёва, Курчатова, Литейную, Огородную, Пирогова, П. Лумумбы, Производственную, Репина, Римского-Корсакова, Свободный Сокол, Северную, Семёнова-Тян-Шанского, Стасова, Хабарова, Энтузиастов, площади Заводскую, переулки Войнич, Ермака, Коперника, Космический, Н. Руднева, Ракетный, Рахманинова, Ростовский, Тёплый, Щепкина.

В селе Ситовка погаснет свет на улице Скороходова. В садоводчестве «Речном» - в домах №№ 561, 568, 572; в садоводчестве «Сокол-1», в домах №№ 582, 596, 843; полностью в садоводчествах «Сокол-2»; «Сокол-3»; «Строитель».

С 9:00 до 17:00 отключат свет на улице Адмирала Макарова, 1а, 1л; Речной, 24а и полностью на улице Буденного.







В воскресенье, 29 октября, с 09:00 до 17:00 останутся без электричества дома на улице Буденного, 38, 60б, 83; а также на улице Индустриальной.

Просто погулять по городу (6+)

Проводить выходные можно по-разному. Туристско-информационный центр Липецка приглашает желающих просто прогуляться по родному городу – побродить по осенним улицам, а заодно узнать много полезного от экскурсовода про местные достопримечательности.

В субботу состоится прогулка по петровским местах: в основном по Нижнему парку. Сбор в 14:00 у путевого домика Петра I.







А в воскресенье состоится по улице Зегеля от Христо-рождественского собора до площади Героев. Сбор в 14:00 на Соборной площади.



Новогодняя комедия. Уже...



Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) приглашает посмотреть комедийный спектакль по произведению Д.Салимзянова «Дуры мы, дуры» (16+).

История разворачивается под самый Новый год. Три лучшие подруги остаются волею судьбы без своих половинок и решают встретить новый год вместе. У каждой из них своя история. У каждой есть мужчина, но это не лишает их чувства одиночества. Но грустить и скучать им не позволяет их дружба. Вечер не обойдётся без караоке, пьяного Деда Мороза и, конечно, поисков настоящей любви.







Спектакль поставлен совместно с московским Театром Наций. 28 октября его покажут в 18:00, 29 октября – в 20:00.

Театр кукол

Сводить ребёнка можно в липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина,74).







28 октября здесь покажут спектакль «Котёнок по имени Гав» (0+), начало в 11:00 и в 13:00. А 20 октября – «Мальчик с пальчик» (0+) в 11:00 и в 13600.

«Поющая бронза» (12+)

Необычный концерт состоится 28 октября в 17:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) Липецкой государственной филармонии.







Перед липецкими зрителями выступит акустический театр-студия колокольной музыки из Звенигорода, который представит концертную программу, исполняемую на плоских колоколах - билофонах. Музыканты исполняют собственные сочинения и обработки народных песен, классические произведения русских и зарубежных композиторов, современные мелодии, на пятиоктавной звоннице плоских колоколов. Автор и исполнитель на пятиоктавной звоннице и семантроне — Анастасия Лозовая. Басовая звонница — Андрей Лозовой.

Приобщить детей к музыке (6+)

В воскресенье, 29 октября, филармония продолжит цикл познавательных встреч с подрастающим поколением. В «Унионе» ждут ребятишек на 3-ю встречу из цикла «Скрипка, бубен и фагот», которая будет называться «Балалайка и домра».







Вместе с ведущей — музыковедом Анной Аникеевой ребятишки аглянут в оркестр народных инструментов и познакомятся с родными сестрами балалайкой и домрой. Они узнают, за что при царе Иване Грозном были запрещены домры и как это помогло родиться балалайке. А помогут в этом музыканты Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов Александр Серый (балалайка) и Алёна Гарчукова (домра).

Мероприятие повторится дважды – в 11:00 и в 12:30.

Выставка мастера фото (12+)

Не забудьте в эти культурные выходные посетить и хотя бы одну выставку. Например, ту, что открылась в липецком музейно-выставочном зале (ул. Ленина,9а).

Она называется «Москва в фотографиях Александра Родченко». На ней представлены снимки классика советской фотографии, одного из основоположников конструктивизма — Александра Михайловича Родченко (1891–1956).

Выставка пробудет в Липецке до 10 декабря. Зал работает ежедневно, кроме понедельника и вторника с 10:00 до 19:00.

Для юных сыщиков (6+)

В Липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) 29 октября в 14:00 будет работать квест-комната «Школа детективов, или Ловушка в библиотеке. P. S. Это же элементарно!» по мотивам серии книг А. К. Дойля о Шерлоке Холмсе.



Кумир на все времена. Кадр из к/ф "Шерлок Холмс"



Участие бесплатное. Записаться можно по телефону (4742) 23-54-03.

Пойдём в кино

Липецкий областной Центр культуры. Народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) приглашает посмотреть фильм «Мой тигр». Италия, 2022. Приключения. Режиссёр Брандо Куиличи (12+).

В предгорьях Гималаев мальчик-сирота спасает бенгальского тигренка от безжалостных браконьеров. Вместе они отправляются в монастырь высоко в горах, известный как «Гнездо тигра», где буддийские монахи защищают диких животных. Их ждет захватывающее путешествие, полное открытий и опасностей, и лишь зарождающаяся дружба поможет все преодолеть.



В субботу и воскресенье состоятся по две сеанса в 12:00 и 15:00.

Творческие встречи

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнецная,2) на выходных можно будет пообщаться с интересными людьми.

В субботу в 15:00 можно будет пообщаться с руководителем клуба липецких художников «Горизонт» Людмилой Дударевой. Она расскажет о своём творчестве, покажет пейзажи родного края, а еще по секрету поделится источниками вдохновения.







Людмила Дударева, фото vk.com



А в воскресенье в 11:00 состоится семинар «Четвёртая стена» и встреча с липецким поэтом, прозаиком и финалистом фестиваля малой прозы «Мини текст-2023» Еленой Николаенко.

Дорогие липчане! Желаем вам плодотворных выходных, тем более, как вы можете увидеть из нашей рубрике, занятия себе и своему ребёнку можно подобрать на любой вкус. Но всё же не забывайте и о новостях. Журналисты GOROD48 работают 24/7, чтобы вы не пропустили ничего важного и полезного. Время от времени заглядывайте на сайт и оставайтесь информированным человеком. В наше время без этого никуда. Ждём вас снова и снова.