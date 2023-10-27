Общество

сегодня, 18:06

Почти семь десятков улиц останутся без света

7 2179
#отключения
5
Почти семь десятков улиц останутся без света

28 октября энергетики будут проводить плановые работы на электрических сетях по замене и монтажу приборов учета. 

С 08:00 до 18:00 отключат электричество в домах №№ 1, 2, 4, 5, 7, 9 по улице Высокой, №№ 2, 66а по улице Демьяна Бедного, №№ 1, 2, 3, 4, 5 по улице Сафонова, № 18 по улице Третьякова, № 18 по улице Брусничной, № 19 по улице Скороходова, №№ 28, 89 по улице Карбышева, № 36 в Космическом переулке, № 4 по улице Курской, № 129 по улице Минина, № 34а по улице Огородной, № 8 по улице Пожарского, № 1а в Ростовском переулке, № 14 по улице Скороходова (Ситовка), № 4а по улице Тульской, №№ 1б, 3, 3а, 12, 14, 18 по улице Цементников, №№ 3, 4 по улице Цемзаводской, № 11 в Чугунном переулке, №№ 2, 3, 4, 10а, 14 по улице Шоссейной.

В этот период также обесточат улицы Кочеткова, Бардина, Водную, Бабушкина, Баумана, Карла Либкнехта, К;урчатова, Патриса Лумумбы, Булавина, Ковалева, Репина, Свободный Сокол, Северную, Семенова-Тян-Шанского, Энтузиастов, Арсеньева, Баженова, Богатырскую, Брестскую, Брюллова, Былинную, Восточную, Гражданскую, Демократическую, Доменщиков, Дружбы, И. Франко, Баумана, Ковалева, Литейную, Пирогова, Производственную, Римского-Корсакова, Стасова, Хабарова, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Теплый, Щепкина, Коперника, Руднева, Рахманинова, площадь Заводскую, а также дома №№ 561, 568, 572 в садоводчестве «Речном», №№ 582, 596, 843 в садоводчестве «Сокол-1», также садоводчества «Сокол-2», «Сокол-3», «Строитель». 

С 09:00 до 17:00 без света останутся дома №№ 1а, 1л по улице адмирала Макарова, № 24а по улице Речной, улица Буденного. 

7 2179
#отключения
5

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ксения

59 минут назад
Почему все делается в выходные дни? Люди работали целую неделю чтобы провести 2 выходных в комфорте, в итоге целый день будем сидеть в шахматы играть при свечах… просто большое спасибо
ответить

Сексолог

сегодня, 19:49
Нарколог, я бы написал, что ещё можно делать без света, но не пропустят..18+
ответить

Алексей

сегодня, 19:39
Спасибо за светлые выходные.
ответить

Нарколог

сегодня, 19:19
Вот так люди и спиваются- без света что ещё делать.
ответить

Хорошо

сегодня, 19:09
Что на выходных.А то была бы хана.
ответить

Алькаш

сегодня, 18:47
Где ты,лампочка Ильича?Пойду наколю лучины.
ответить

ттт

сегодня, 18:29
в рабочие дни это сделать никак?
ответить
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
30
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

Еще в рубрике

Липецкая вечЁрка: 81 ДТП за снежный день, сокольская остановка и хлевенская хурма
#вечЁрка #ДТП #остановка
3
Липецкая вечЁрка: 81 ДТП за снежный день, сокольская остановка и хлевенская хурма

сегодня, 20:23

Общество
За санитарные нарушения в сфере производства и реализации мяса наложено штрафов на 20 000 рублей
#торговля #Роспотребнадзор
8
За санитарные нарушения в сфере производства и реализации мяса наложено штрафов на 20 000 рублей

сегодня, 15:51

Общество
Обяжут ли липецкий бизнес передавать записи частных камер наблюдения полиции?
#Липецкий горсовет #круглый стол #видеокамеры
18
Обяжут ли липецкий бизнес передавать записи частных камер наблюдения полиции?

сегодня, 15:19

Общество
«Я прям стесняюсь спросить, где здесь восьмому маршруту можно развернуться?»
#остановка
6
«Я прям стесняюсь спросить, где здесь восьмому маршруту можно развернуться?»

сегодня, 14:57

Общество
Пристройку из газосиликатных кирпичей к дому середины XIX века придётся снести
#строительство #Елец
Пристройку из газосиликатных кирпичей к дому середины XIX века придётся снести

сегодня, 14:44

Общество
64-летний пенсионер выращивает в Липецкой области хурму и инжир
#сельское хозяйство
35
64-летний пенсионер выращивает в Липецкой области хурму и инжир

сегодня, 13:42

Общество