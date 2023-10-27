Почти семь десятков улиц останутся без света

28 октября энергетики будут проводить плановые работы на электрических сетях по замене и монтажу приборов учета.



С 08:00 до 18:00 отключат электричество в домах №№ 1, 2, 4, 5, 7, 9 по улице Высокой, №№ 2, 66а по улице Демьяна Бедного, №№ 1, 2, 3, 4, 5 по улице Сафонова, № 18 по улице Третьякова, № 18 по улице Брусничной, № 19 по улице Скороходова, №№ 28, 89 по улице Карбышева, № 36 в Космическом переулке, № 4 по улице Курской, № 129 по улице Минина, № 34а по улице Огородной, № 8 по улице Пожарского, № 1а в Ростовском переулке, № 14 по улице Скороходова (Ситовка), № 4а по улице Тульской, №№ 1б, 3, 3а, 12, 14, 18 по улице Цементников, №№ 3, 4 по улице Цемзаводской, № 11 в Чугунном переулке, №№ 2, 3, 4, 10а, 14 по улице Шоссейной.



В этот период также обесточат улицы Кочеткова, Бардина, Водную, Бабушкина, Баумана, Карла Либкнехта, К;урчатова, Патриса Лумумбы, Булавина, Ковалева, Репина, Свободный Сокол, Северную, Семенова-Тян-Шанского, Энтузиастов, Арсеньева, Баженова, Богатырскую, Брестскую, Брюллова, Былинную, Восточную, Гражданскую, Демократическую, Доменщиков, Дружбы, И. Франко, Баумана, Ковалева, Литейную, Пирогова, Производственную, Римского-Корсакова, Стасова, Хабарова, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Теплый, Щепкина, Коперника, Руднева, Рахманинова, площадь Заводскую, а также дома №№ 561, 568, 572 в садоводчестве «Речном», №№ 582, 596, 843 в садоводчестве «Сокол-1», также садоводчества «Сокол-2», «Сокол-3», «Строитель».



С 09:00 до 17:00 без света останутся дома №№ 1а, 1л по улице адмирала Макарова, № 24а по улице Речной, улица Буденного.



