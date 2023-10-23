Происшествия

46 минут назад

18-летний парень стащил и распилил мусорный контейнер для сдачи в металлолом

319
#кража
18-летний парень стащил и распилил мусорный контейнер для сдачи в металлолом

План не удался — липчанина задержали полицейские.

Оперативники уголовного розыска отдела полиции №6 раскрыли кражу контейнера для пластиковых отходов с мусорной площадки на улице Катукова. Ущерб от кражи составил 6 200 рублей.

По подозорению в краже, совершенной месяц назад, задержан 18-летний липчанин. Он рассказал, что хотел сдать контейнер в пункт приема металлолома, для этого распилил его на части. Но план не удался, так как парня задержали полицейские.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет», — сообщили в областном управлении МВД.

319
#кража

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