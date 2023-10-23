18-летний парень стащил и распилил мусорный контейнер для сдачи в металлолом

План не удался — липчанина задержали полицейские.





Оперативники уголовного розыска отдела полиции №6 раскрыли кражу контейнера для пластиковых отходов с мусорной площадки на улице Катукова. Ущерб от кражи составил 6 200 рублей.



По подозорению в краже, совершенной месяц назад, задержан 18-летний липчанин. Он рассказал, что хотел сдать контейнер в пункт приема металлолома, для этого распилил его на части. Но план не удался, так как парня задержали полицейские.



«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет», — сообщили в областном управлении МВД.



