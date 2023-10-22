Общество

19 минут назад

Итоги недели: цены

37
#цены #дороже/дешевле
Итоги недели: цены

Цены как на качелях, что-то немного дорожает, что-то немного дешевеет. 

Неделя близится к завершению, и мы вновь  проверили, как изменились цены. Набор продуктов, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные фрукты. 

Наша дешевая корзина за неделю снизилась в цене на 18 рублей 60 копеек. Нельзя сказать, что это произошло из-за резкого колебания цены на какой-то отдельный продукт. 

Стоимость_набора_продуктов_full_22.10.23.jpg

А дорогая корзина, напротив, подорожала на 55 рублей 50 копеек. Тут также особых «рекордсменов» нет. Разве что самая дорогая свинина на рынке вновь перешла рубеж в 850 рублей. На прошлой неделе нам ее предлагали ее на 100 рублей дешевле. 

Стоимость_набора_продуктов_max_22.10.23.jpg

При этом в мясных рядах рынка нам жаловались, что торговля не идет.

—  Я и так дешевле всех продаю. У меня карбонад по 450 рублей, а везде по 550! Не идет торговля! — возмущалась одна из женщин.

WhatsApp Image 2023-10-20 at 12.03.06 (1).jpeg

В мясных рядах нас слегка обескуражил букет красных роз. Оказалось, у продавца день рождения

Еще один продавец решил приманить покупателей необычной рекламой: «Срочно требуются покупатели!» 

В куриных рядах птицу продавали по 320 рублей, что дешевле, чем на прошлой неделе на 30 рублей. 

— По 350 рублей мы только «залетным» покупателям продаем, которые ценами не интересуются.

— Часто «залетные» покупатели приходят?

— Нет! Может, раз в неделю, не чаще! - помечтала продавец.

Если в магазинах картофель хоть на рубль, но каждую неделю становится все дешевле, то рыночные продавцы цены снижать не торопятся. 

— Колбаса тоже есть и по 150 рублей, и по 1 500 рублей! И картофель — есть руками выращенный, а есть — отравы насыпали фермеры, лишь бы тоннаж поднять! — разъяснил продавец разницу в ценообразовании.

Хотя покупатели все чаще из соотношения цена/качество выбирают первое. Рядом с Центральным рынком на днях открылся еще один дискаунтер, при том, что количество магазинов в том районе явно превышает среднестатистические нормы.  Видимо решили привлекать покупателей «приятными» ценами. 

Еще раз убедились, что покупая товары, надо быть внимательнее. Увидели на полке дорогое масло, а под ним ценник от дешевого (дешевый товар, который, по всей видимости, стоял рядом, уже разобрали). Так что будьте бдительны. 

WhatsApp Image 2023-10-20 at 12.03.05.jpeg

Дешевый товар разбирают быстрее. Например, в одном из магазинов молоко подороже на полках было, а на месте, где, судя по ценникам, должен был лежать товар подешевле — пустота.

WhatsApp Image 2023-10-20 at 12.03.05 (1).jpeg

Кстати, традиционно считается, что молоко в пакетах — дешевле. Оказалось, что это не так, мы увидели молоко в пакете по 93 рубля 90 копеек. 

В список сезонных фруктов мы в этот раз включили хурму и мандарины. Тут тоже дилемма, где эти фрукты покупать? В магазинах они дешевле, но какие-то невзрачные на вид, а на рынке, явно, сочнее и вкуснее, но дороже. 
37
#цены #дороже/дешевле

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
26
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

Еще в рубрике

А знаете ли вы, кого в Липецке называли «крестами» и «чеками», и как в городе прошел первый конкурс ...
#а знаете ли вы
159
А знаете ли вы, кого в Липецке называли «крестами» и «чеками», и как в городе прошел первый конкурс ...

вчера, 09:17

Общество
Выходные в Липецке: не детский театр кукол, профессор-музыкант и «Мужской стриптиз»
#Выходные в Липецке
12
Выходные в Липецке: не детский театр кукол, профессор-музыкант и «Мужской стриптиз»

вчера, 09:00

Общество
Липецкая вечЁрка: найденный в затоне рыбак, дележ ребенка через суд и кисточка Мастера
#вечЁрка #пропавшие без вести #родительские права
10
Липецкая вечЁрка: найденный в затоне рыбак, дележ ребенка через суд и кисточка Мастера

20.10.2023 20:23

Общество
В поселках Матырском, Дачном, Силикатном отключат холодную воду
#отключения
34
В поселках Матырском, Дачном, Силикатном отключат холодную воду

20.10.2023 17:26

Общество
Четырёхлетнего мальчика и его отца пока не нашли
#приставы #дети
31
Четырёхлетнего мальчика и его отца пока не нашли

20.10.2023 13:35

Общество
В Липецкой области арестовано табачной продукции на 300 000 рублей
#табак #сигареты #торговля
11
В Липецкой области арестовано табачной продукции на 300 000 рублей

20.10.2023 09:53

Общество