Итоги недели: цены

Цены как на качелях, что-то немного дорожает, что-то немного дешевеет.





Неделя близится к завершению, и мы вновь проверили, как изменились цены. Набор продуктов, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные фрукты.Наша дешевая корзина за неделю снизилась в цене на 18 рублей 60 копеек. Нельзя сказать, что это произошло из-за резкого колебания цены на какой-то отдельный продукт.А дорогая корзина, напротив, подорожала на 55 рублей 50 копеек. Тут также особых «рекордсменов» нет. Разве что самая дорогая свинина на рынке вновь перешла рубеж в 850 рублей. На прошлой неделе нам ее предлагали ее на 100 рублей дешевле.При этом в мясных рядах рынка нам жаловались, что торговля не идет.— Я и так дешевле всех продаю. У меня карбонад по 450 рублей, а везде по 550! Не идет торговля! — возмущалась одна из женщин.Еще один продавец решил приманить покупателей необычной рекламой: «Срочно требуются покупатели!»В куриных рядах птицу продавали по 320 рублей, что дешевле, чем на прошлой неделе на 30 рублей.— По 350 рублей мы только «залетным» покупателям продаем, которые ценами не интересуются.— Часто «залетные» покупатели приходят?— Нет! Может, раз в неделю, не чаще! - помечтала продавец.Если в магазинах картофель хоть на рубль, но каждую неделю становится все дешевле, то рыночные продавцы цены снижать не торопятся.— Колбаса тоже есть и по 150 рублей, и по 1 500 рублей! И картофель — есть руками выращенный, а есть — отравы насыпали фермеры, лишь бы тоннаж поднять! — разъяснил продавец разницу в ценообразовании.Хотя покупатели все чаще из соотношения цена/качество выбирают первое. Рядом с Центральным рынком на днях открылся еще один дискаунтер, при том, что количество магазинов в том районе явно превышает среднестатистические нормы. Видимо решили привлекать покупателей «приятными» ценами.Еще раз убедились, что покупая товары, надо быть внимательнее. Увидели на полке дорогое масло, а под ним ценник от дешевого (дешевый товар, который, по всей видимости, стоял рядом, уже разобрали). Так что будьте бдительны.Дешевый товар разбирают быстрее. Например, в одном из магазинов молоко подороже на полках было, а на месте, где, судя по ценникам, должен был лежать товар подешевле — пустота.Кстати, традиционно считается, что молоко в пакетах — дешевле. Оказалось, что это не так, мы увидели молоко в пакете по 93 рубля 90 копеек.В список сезонных фруктов мы в этот раз включили хурму и мандарины. Тут тоже дилемма, где эти фрукты покупать? В магазинах они дешевле, но какие-то невзрачные на вид, а на рынке, явно, сочнее и вкуснее, но дороже.