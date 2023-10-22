Общество
19 минут назад
Итоги недели: цены
Цены как на качелях, что-то немного дорожает, что-то немного дешевеет.
Неделя близится к завершению, и мы вновь проверили, как изменились цены. Набор продуктов, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные фрукты.
Наша дешевая корзина за неделю снизилась в цене на 18 рублей 60 копеек. Нельзя сказать, что это произошло из-за резкого колебания цены на какой-то отдельный продукт.
А дорогая корзина, напротив, подорожала на 55 рублей 50 копеек. Тут также особых «рекордсменов» нет. Разве что самая дорогая свинина на рынке вновь перешла рубеж в 850 рублей. На прошлой неделе нам ее предлагали ее на 100 рублей дешевле.
При этом в мясных рядах рынка нам жаловались, что торговля не идет.
— Я и так дешевле всех продаю. У меня карбонад по 450 рублей, а везде по 550! Не идет торговля! — возмущалась одна из женщин.
В мясных рядах нас слегка обескуражил букет красных роз. Оказалось, у продавца день рождения
Еще один продавец решил приманить покупателей необычной рекламой: «Срочно требуются покупатели!»
В куриных рядах птицу продавали по 320 рублей, что дешевле, чем на прошлой неделе на 30 рублей.
— По 350 рублей мы только «залетным» покупателям продаем, которые ценами не интересуются.
— Часто «залетные» покупатели приходят?
— Нет! Может, раз в неделю, не чаще! - помечтала продавец.
Если в магазинах картофель хоть на рубль, но каждую неделю становится все дешевле, то рыночные продавцы цены снижать не торопятся.
— Колбаса тоже есть и по 150 рублей, и по 1 500 рублей! И картофель — есть руками выращенный, а есть — отравы насыпали фермеры, лишь бы тоннаж поднять! — разъяснил продавец разницу в ценообразовании.
Хотя покупатели все чаще из соотношения цена/качество выбирают первое. Рядом с Центральным рынком на днях открылся еще один дискаунтер, при том, что количество магазинов в том районе явно превышает среднестатистические нормы. Видимо решили привлекать покупателей «приятными» ценами.
Еще раз убедились, что покупая товары, надо быть внимательнее. Увидели на полке дорогое масло, а под ним ценник от дешевого (дешевый товар, который, по всей видимости, стоял рядом, уже разобрали). Так что будьте бдительны.
Дешевый товар разбирают быстрее. Например, в одном из магазинов молоко подороже на полках было, а на месте, где, судя по ценникам, должен был лежать товар подешевле — пустота.
Кстати, традиционно считается, что молоко в пакетах — дешевле. Оказалось, что это не так, мы увидели молоко в пакете по 93 рубля 90 копеек.
В список сезонных фруктов мы в этот раз включили хурму и мандарины. Тут тоже дилемма, где эти фрукты покупать? В магазинах они дешевле, но какие-то невзрачные на вид, а на рынке, явно, сочнее и вкуснее, но дороже.
Наша дешевая корзина за неделю снизилась в цене на 18 рублей 60 копеек. Нельзя сказать, что это произошло из-за резкого колебания цены на какой-то отдельный продукт.
А дорогая корзина, напротив, подорожала на 55 рублей 50 копеек. Тут также особых «рекордсменов» нет. Разве что самая дорогая свинина на рынке вновь перешла рубеж в 850 рублей. На прошлой неделе нам ее предлагали ее на 100 рублей дешевле.
При этом в мясных рядах рынка нам жаловались, что торговля не идет.
— Я и так дешевле всех продаю. У меня карбонад по 450 рублей, а везде по 550! Не идет торговля! — возмущалась одна из женщин.
В мясных рядах нас слегка обескуражил букет красных роз. Оказалось, у продавца день рождения
Еще один продавец решил приманить покупателей необычной рекламой: «Срочно требуются покупатели!»
В куриных рядах птицу продавали по 320 рублей, что дешевле, чем на прошлой неделе на 30 рублей.
— По 350 рублей мы только «залетным» покупателям продаем, которые ценами не интересуются.
— Часто «залетные» покупатели приходят?
— Нет! Может, раз в неделю, не чаще! - помечтала продавец.
Если в магазинах картофель хоть на рубль, но каждую неделю становится все дешевле, то рыночные продавцы цены снижать не торопятся.
— Колбаса тоже есть и по 150 рублей, и по 1 500 рублей! И картофель — есть руками выращенный, а есть — отравы насыпали фермеры, лишь бы тоннаж поднять! — разъяснил продавец разницу в ценообразовании.
Хотя покупатели все чаще из соотношения цена/качество выбирают первое. Рядом с Центральным рынком на днях открылся еще один дискаунтер, при том, что количество магазинов в том районе явно превышает среднестатистические нормы. Видимо решили привлекать покупателей «приятными» ценами.
Еще раз убедились, что покупая товары, надо быть внимательнее. Увидели на полке дорогое масло, а под ним ценник от дешевого (дешевый товар, который, по всей видимости, стоял рядом, уже разобрали). Так что будьте бдительны.
Дешевый товар разбирают быстрее. Например, в одном из магазинов молоко подороже на полках было, а на месте, где, судя по ценникам, должен был лежать товар подешевле — пустота.
Кстати, традиционно считается, что молоко в пакетах — дешевле. Оказалось, что это не так, мы увидели молоко в пакете по 93 рубля 90 копеек.
В список сезонных фруктов мы в этот раз включили хурму и мандарины. Тут тоже дилемма, где эти фрукты покупать? В магазинах они дешевле, но какие-то невзрачные на вид, а на рынке, явно, сочнее и вкуснее, но дороже.