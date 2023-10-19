Происшествия

45 минут назад

Спасатели достали из Матырского водохранилища труп мужчины

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#происшествие на воде
Спасатели достали из Матырского водохранилища труп мужчины
Вечером 19 октября с поверхности Матырского водохранилища в районе Юшинского затона сотрудниками поисково-спасательной службы УГПСС Липецкой области извлечено тело мужчины, ранее обнаруженное очевидцами.

Как сообщает областное управление МЧС,  личность мужчины установлена. Обстоятельства его гибели выясняются. 
164
#происшествие на воде

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