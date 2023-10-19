Происшествия
45 минут назад
Спасатели достали из Матырского водохранилища труп мужчины
Вечером 19 октября с поверхности Матырского водохранилища в районе Юшинского затона сотрудниками поисково-спасательной службы УГПСС Липецкой области извлечено тело мужчины, ранее обнаруженное очевидцами.
Как сообщает областное управление МЧС, личность мужчины установлена. Обстоятельства его гибели выясняются.
Как сообщает областное управление МЧС, личность мужчины установлена. Обстоятельства его гибели выясняются.