Происшествия

сегодня, 17:40

Житель Липецка растлил под Октябрьским мостом восьмерых школьниц

7 1935
#педофилия
4
Житель Липецка растлил под Октябрьским мостом восьмерых школьниц

С девочками он списывался в соцсетях.

В Липецке задержан и арестован 30-летний мужчина, обвиняемый в 13 эпизодах преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Задержание мужчины GOROD48 подтвердили в СУ СК РФ по Липецкой области.

Как рассказала на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по социальным вопросам, здравоохранению и экологии заместитель председателя комиссии мэрии по делам несовершеннолетних и защите их прав Екатерина Дьяконова, задержанный находил свои жертвы в соцсетях, списывался с ними, обменивался информацией интимного характера. Позже, завоевав их доверие, приглашал на встречи под Октябрьский мост, где и совершал насильственные сексуальные действия.

Екатерина Дьяконова сообщила депутатам о росте на треть преступлений в отношении детей и подростков за первые шесть месяцев этого года по сравнению аналогичным периодом прошлого года. При этом из 52 преступлений 20 — против половой неприкосновенности детей.

За 2021 год в Липецке совершено восемь таких преступлений, а в 2022-м — 11. А к середине этого года подобных злодеяний уже два десятка.
7 1935
#педофилия
4

Комментарии (7)

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Светлая

8 минут назад
юрист, Здесь чёрным по белому написано : насильственные действия.Если вам покажут нож,то уж какие тут разговоры?
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юрист

20 минут назад
Надо определиться= что это за девочки которые соглашались на такие отношения
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Старый Ворчун

22 минуты назад
И что теперь с растлителем, может наградят?
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Естественный отбор

39 минут назад
Надо приезжих шерстить кто получил в Липецке прописку.
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Вопрос

40 минут назад
Я не могу понять, что у девочек в голове? Как можно встречаться с 30 мужиком под мостом? Ну ладно если б в кафе, кино, в парк пригласил, но под мост идти, совсем мозгов нет
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Мимо проходил

45 минут назад
Что то наша полиция долго его искала ,как сотовый найти ,так в течении дня находят ?
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Тебе что

55 минут назад
убогий, взрослых было мало?
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