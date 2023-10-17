Житель Липецка растлил под Октябрьским мостом восьмерых школьниц

С девочками он списывался в соцсетях.

В Липецке задержан и арестован 30-летний мужчина, обвиняемый в 13 эпизодах преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Задержание мужчины GOROD48 подтвердили в СУ СК РФ по Липецкой области.



Как рассказала на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по социальным вопросам, здравоохранению и экологии заместитель председателя комиссии мэрии по делам несовершеннолетних и защите их прав Екатерина Дьяконова, задержанный находил свои жертвы в соцсетях, списывался с ними, обменивался информацией интимного характера. Позже, завоевав их доверие, приглашал на встречи под Октябрьский мост, где и совершал насильственные сексуальные действия.



Екатерина Дьяконова сообщила депутатам о росте на треть преступлений в отношении детей и подростков за первые шесть месяцев этого года по сравнению аналогичным периодом прошлого года. При этом из 52 преступлений 20 — против половой неприкосновенности детей.



За 2021 год в Липецке совершено восемь таких преступлений, а в 2022-м — 11. А к середине этого года подобных злодеяний уже два десятка.