Автобус и легковой автомобили столкнулись на сельской дороге: травмы получили четыре человека

За сутки на дорогах региона пострадали семь человек.





16 октября в Лебедянском на дороге Красное – Теплое столкнулись автомобиль «Ниссан» под управлением 62-летнего водителя и автобуса «ПАЗ» с 63-летним водителем. В аварии получили травмы водитель «Ниссана» и три пассажира автобуса .



В Липецке на улице Бехтеева 25-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 9-летнего мальчика. Ребенку оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не понадобилась.



Еще один ребенок попал под автомобиль в шесть вечера на улице Водопьянова: 40-летний водитель «Митсубиси» допустил наезд на 12-летнего подростка. Школьник получил травмы.



Около половины восьмого вечера на улице Стаханова под колеса «Лады Гранты» 47-летнего водителя попала 69-летняя женщина. Она госпитализирована.

