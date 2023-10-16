В Telegram появился фейковый аккаунт вице-губернатора Вячеслава Щеглеватых

С помощью этого аккаунта мошенники пытаются выведать конфиденциальную информацию.

Областное управление финансов просит быть бдительными и проверять информацию. Мошенники создали в Telegram фейковый аккаунт вице-губернатора Липецкой области — начальника управления финансов Вячеслава Щеглеватых.



Как сообщает пресс-служба управления финансов, аферисты рассылают от имени Вячеслава Щеглеватых сообщения. Затем перезванивают и, представившись сотрудниками органов безопасности областного управления финансов, пытаются выведать конфиденциальную информацию.



Напомним, ранее мошенники завели фейковые аккаунты мэра Ельца и главы Краснинского района, председателя областного и арбитражного судов, прокурора Липецкой области.



