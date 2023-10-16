Происшествия

26 минут назад

50-летнего липчанина подозревают в кражах стиральной машины, электроплиты и мебели

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#кража
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50-летнего липчанина подозревают в кражах стиральной машины, электроплиты и мебели

Входные двери в квартиры были взломаны.

50-летнего липчанина задержали по подозрению в квартирных кражах со взломом.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, из комнаты по улице Адмирала Макарова у 43-летней женщины были похищены стиральная машина и электрическая плита, а из комнаты дома по улице Марины Расковой у 48-летней липчанки были украдены письменный и журнальный столы, ноутбук, ударный перфоратор и шуруповёрт.

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По предварительным данным, сумма ущерба составила 40 000 рублей. Часть похищенного подозреваемый продал, остальное изъято полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция этой статьи — до шести лет лишения свободы.
171
#кража
1

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